Il Diavolo veste Prada 2 è il film che oggi racconta i quarantenni meglio di tutti
Molti di noi sono cresciuti con Andy/Anne Hathaway e oggi hanno la stessa età che ha lei nel sequel. E gli stessi problemi. Di lavoro, di carriera, economici, di vita.
Abbiamo sempre pensato che Il Diavolo veste Prada fosse un film sul mondo dell'editoria della moda, in realtà è un'opera che ci racconta così profondamente da essere considerata un film generazionale. Come La febbre del sabato sera per i giovani degli anni '70, Breakfast Club per quelli degli anni '80 o la serie Euphoria per la Gen Z adesso
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