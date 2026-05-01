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Cinema

Il Diavolo veste Prada 2 è il film che oggi racconta i quarantenni meglio di tutti

Vittoria Romagnuolo

20th Century Studios via Webphoto

Molti di noi sono cresciuti con Andy/Anne Hathaway e oggi hanno la stessa età che ha lei nel sequel. E gli stessi problemi. Di lavoro, di carriera, economici, di vita.
Abbiamo sempre pensato che Il Diavolo veste Prada fosse un film sul mondo dell'editoria della moda, in realtà è un'opera che ci racconta così profondamente da essere considerata un film generazionale. Come La febbre del sabato sera per i giovani degli anni '70, Breakfast Club per quelli degli anni '80 o la serie Euphoria per la Gen Z adesso

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