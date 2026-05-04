Il Diavolo Veste Prada 2, i doppiatori della versione italiana

I DOPPIATORI E LE DOPPIATRICI

I doppiatori e le doppiatrici della versione italiana del film Il Diavolo veste Prada 2 sono capitanati da Maria Pia Di Meo, che presta la voce alla protagonista Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Nata il 23 settembre 1939 a Roma e figlia d’arte degli attori Giotto Tempestini e Anna Di Meo, Maria Pia Di Meo ha iniziato a lavorare nel doppiaggio, in teatro e alla radio nel 1944. Oltre a Meryl Streep ha doppiato, tra le altre star di Hollywood, anche le attrici Jane Fonda, Shirley MacLaine, Catherine Deneuve, Barbra Streisand, Audrey Hepburn, Julie Andrews, Joanne Woodward, Julie Christie, Ursula Andress, Sandra Dee, Susan Sarandon, Faye Dunaway, Vanessa Redgrave, Mia Farrow, Romy Schneider, Cher, Paula Prentiss e Natalia Wood. Ha inoltre doppiato film d’animazione Disney come La bella addormentata nel bosco, La carica dei 101 e Mary Poppins. La doppiatrice Connie Bismuto presta invece la voce al personaggio di Andy Sachs (Anne Hathaway), che si aggiunge alle altre attrici da lei doppiate come Penélope Cruz nei film Amici di...letti, Il tulipano d’oro e Bandidas, Brittany Murphy nei film Le ragazze dei quartieri alti, Cani dell’altro mondo e Oggi sposi...niente sesso, Natalie Portman nei film V per Vendetta e Brothers, e ancora Mandy Moore, Azura Skye, Audrey Tautou e Mischa Barton. Nel 2007 ha anche vinto il Leggio d’Oro come Voce femminile dell’anno. Ancora, Francesca Manicone presta la voce al personaggio di Emily Charlton (Emily Blunt), che ha doppiato tra le altre star Emma Roberts, Karen Gillan, Vanessa Kirby, Blake Lively e Meghan Markle. Gabriele Lavia, una delle figure più rappresentative del teatro negli ultimi 50 anni dopo il diploma nel 1963 all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, doppia invece Nigel (Stanley Tucci). Dopo aver recitato nello sceneggiato televisivo Marco Visconti, ha lavorato per il Teatro alla Scala in opere come Edipo re. Sul palcoscenico è apparso, tra gli altri, anche negli spettacoli Re Lear di Giorgio Strehler. Lui stesso ha invece diretto film come Scandalosa Gilda, Sensi e La lupa, tutti con Monica Guerritore (con la quale è anche stato sposato e dalla quale ha avuto due figlie), e spettacoli teatrali come Otello di William Shakespeare. Nel 1984, grazie alla pellicola Principe di Homburg da lui diretta, ha vinto il Nastro d’argento come Miglior regista esordiente. Come attore, ha invece lavorato tra gli altri con i registi Francesco Nuti, Dario Argento, Gabriele Muccino, Tonino Cervi, Giuseppe Tornatore e Pupi Avati. Tra gli altri doppiatori del film Il Diavolo veste Prada 2, poi, Fabrizio Vitale presta la voce a Benji Barnes (Justin Theroux), Marco Mete presta la voce a Stuart Simmons (Kenneth Branagh), Alessandra Cassioli presta la voce a Lily (Tracie Thoms), Perla Liberatori presta la voce Talia (Rachel Bloom), Giuppy Izzo presta la voce a Sasha Barnes (Lucy Liu), Michele Gammino presta la voce a Irv Ravitz (Tibor Feldman), Edoardo Stoppacciaro presta la voce a Jay Ravitz (B. J. Novak), Riccardo Niseem Onorato presta la voce a Peter (Patrick Brammall), Giulia Franceschetti presta la voce ad Amari Mari (Simone Ashley), Sara Labidi presta la voce a Jin Chao (Helen J. Shen), Riccardo Suarez presta la voce a Charlie (Caleb Hearon), Benedetta Degli Innocenti presta la voce a Lady Gaga e Donatella Versace interpreta sé stessa.