L'esclusivo gadget collegato all'uscita del film in alcune sale selezionate nazionali sta facendo impazzire i fan che se lo sono accaparrato nel giorno della première. Qualcuno ha già scelto di rivenderlo a un prezzo maggiore sulle piattaforme di second hand

Mercoledì 29 aprile è ufficialmente partita la stagione de Il Diavolo veste Prada 2, sequel del cult sul mondo dell'editoria della moda del 2006 con Anne Hathaway e Meryl Streep, presentato in anteprima in molti paesi inclusa l'Italia con le proiezioni per la stampa e non solo targate Disney e 20th Century Studios.

I fan del film e il pubblico che abitualmente frequenta le sale sa che, da tempo, all'uscita dei titoli più importanti della stagione sono collegati lanci di gadget, parte delle strategie promozionali di alcuni cinema, specie quelli che fanno parte di catene di multinazionali.

La febbre per il porta popcorn a forma di borsa pensato per Il Diavolo veste Prada 2, iniziata ben prima dell'uscita del film, è letteralmente esplosa nel primo giorno di programmazione del titolo.

Il gadget, che in Italia è stato proposto al pubblico a 79 euro e 90 centesimi, ha già raggiunto cifre molto superiori sulle piattaforme online di vendita di second hand.

Un gadget per veri fan e collezionisti L'uscita di un nuovo film, specie di un blockbuster, riunisce ormai sia gli appassionati di cinema che i collezionisti, che si danno appuntamento ai punti di ristoro dei grandi cinema per l'acquisto dei gadget legati ai film, bucket di latta porta popcorn con le stampe del titolo in questione o bicchieri per le bevande con la cannuccia dalla foggia fantasiosa, ispirata ai personaggi della storia.

È successo per tutti i grandi film recenti, da Il Gladiatore II a Mufasa - Il Re Leone, a Mission Impossible e Wicked.

I collezionisti di cimeli cinematografici non vanno più a caccia (solo) di poster e locandine. Adesso gli oggetti del desiderio sono quelli reperibili a lato della biglietteria.

Una volta finiti i popcorn, la borsa rossa coi manici de Il Diavolo veste Prada 2 può diventare un contenitore portatutto, come provano i numerosi video comparsi sui social nelle ultime ore.

Cè chi l'ha usata come contenitore di oggetti femminili, dalle creme al make-up, e chi invece ci ha messo dei fiori.

Altri, hanno ben pensato di rivenderla immediatamente perché è già un oggetto raro.

Nonostante il prezzo, i veri fan del film l'hanno fatta esaurire in diversi cinema. Chi la vuole a tutti i costi, dovrà cercarla online, dove però è rivenduta a prezzi più elevati.

Dai 90 a i 100 euro, cifre che - c'è da scommettere - sono destinate a crescere col passare dei giorni. Leggi anche Il diavolo veste Prada 2, Miranda e la moda che cambia. La recensione

Un oggetto virale per un film di successo Non c'erano dubbi che la borsa rossa porta popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 sarebbe diventata un successo, un oggetto virale che oggi viene esibito da chi lo possiede come un tesoro.

Tra chi non ci pensa affatto di separarsene e chi, invece, intende rivenderla al migliore offerente (basta fare un giro tra eBay e Vinted per capire la portata del fenomeno che interessa anche tote bag, segnalibri, portachiavi e t-shirt omaggiate al pubblico delle première e presto rivendute), c'è tutta quella parte di fan che in questi primi giorni di uscita del film nelle sale sta cercando il gadget nei vari cinema della propria città.

Il Diavolo veste Prada 2 è un progetto nato per diventare un sicuro successo commerciale. In Italia, mentre scriviamo, è già il film numero uno al box office a un solo giorno dal debutto.

Negli States l'avventura della pellicola di David Frankel ancora deve inziare perché entrerà in programmazione ufficialmente il 1° maggio ma i dati delle prevendite dei ticket sono già più che buoni. Vedi anche Il secchiello per i popcorn di Dune e altri oggetti ispirati al film