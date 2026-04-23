Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra

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Il Diavolo veste Prada 2, doppio red carpet per Hathaway e Streep a Londra. FOTO

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Il tour promozionale della pellicola attesa nelle sale italiane per il 29 aprile fa tappa nella capitale del Regno Unito per due appuntamenti nella stessa serata, che si traducono in doppi look per i protagonisti del film. Lo show per gli appassionati di moda e stile inizia sul red carpet dove, questa volta, vestono di rosso sia Streep che Blunt. Guest star Donatella Versace e altri volti del fashion system

A cura di Vittoria Romagnuolo

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