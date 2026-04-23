Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra

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Mery Streep e Anne Hathaway hanno onorato la pellicola adottando look glamour in tema col film. A Hollywood il method dressing è una regola e le due star hanno onorato i rispettivi personaggi con abiti realizzati su misura di grandi brand. Le loro stylist hanno giocato col tema degli opposti. Miranda e Andy, contrapposte sullo schermo, si alternano sul red carpet con look rossi e scuri. Hathaway, questa volta, è in blu notte, dress bustier di Atelier Versace realizzato su misura.

Il Diavolo veste Prada 2 alla Rinascente di Milano. VIDEO