A raccontare i retroscena del progetto sono Witwer, voce storica del Sith, e Adlon, nuova entrata nel franchise, che interpreta la giovane Jedi Devon Izara. "Mi hanno invitato a dare il mio contributo per mantenere il personaggio coerente e autentico... È stato davvero divertente tornare a discutere di questo personaggio, e ora abbiamo conversazioni infinite", ha spiegato Witwer

A raccontare i retroscena del progetto sono Sam Witwer, voce storica del Sith, e Gideon Adlon, nuova entrata nel franchise, che interpreta la giovane Jedi Devon Izara.

L’universo di Star Wars si arricchisce di un nuovo tassello con Maul – Shadow Lord , la serie animata prodotta da Lucasfilm che esplora uno dei personaggi più oscuri e affascinanti della saga. Ambientata tra The Clone Wars e Rebels, e sviluppata parallelamente a The Bad Batch, la produzione segue il percorso di Darth Maul mentre tenta di ritagliarsi uno spazio nel sottobosco criminale galattico, all’ombra dell’Impero.

Veterano assoluto dell’universo Star Wars, Sam Witwer ha contribuito a plasmare nel tempo diversi personaggi iconici, ma il suo legame con Darth Maul resta centrale. In merito al suo apporto creativo nella serie, l’attore ha spiegato: “Un po’, sì. Mi hanno invitato a dare il mio contributo per mantenere il personaggio coerente e autentico... È stato davvero divertente tornare a discutere di questo personaggio, e ora abbiamo conversazioni infinite".

Fondamentale anche il contributo del regista Brad Rau, lodato da Witwer: “È lui a guidare il team di sceneggiatori. È anche l’architetto del percorso su cui corre questa montagna russa, realizzando la visione di Dave per quanto riguarda la struttura della serie... Brad Rau è anche un collaboratore molto stretto. Voglio dire, è lui il regista”.

L’attrice ha descritto le peculiarità del lavoro di doppiaggio: “Penso che la cosa bella del doppiaggio sia che è dinamico quanto recitare davanti alla telecamera... È quasi più complicato perché non si vedono i nostri volti, ma possiamo muoverci. Credo che il movimento che riusciamo a trasmettere con il corpo aiuti molto il modo in cui riusciamo a interpretare con la voce”.

Questa scelta comporta conseguenze precise sul piano etico: “Quella decisione comporta una responsabilità, e la responsabilità è portarla avanti, avere dei limiti che lui non oltrepasserà, mentre Palpatine lo farebbe”. Secondo l’attore, Maul diventa una sorta di “anti-Sidious”, pur restando, agli occhi di Obi-Wan, profondamente simile al suo rivale.

Uno degli elementi più sorprendenti della serie riguarda la caratterizzazione di Maul, descritto come più diretto rispetto al suo ex maestro. Witwer ha osservato: “Maul è stato sicuramente addestrato da Palpatine, quindi condivide molte caratteristiche con lui. Ma sì, assolutamente. È interessante notare che è molto più onesto del suo maestro... In questa serie deve rendersi moralmente distinto da Sheev Palpatine”.

Percorsi destinati a evolversi

Gli archi narrativi dei protagonisti sono pensati per svilupparsi nel tempo. Adlon ha espresso curiosità verso il legame tra i due personaggi: “Perché vedono così tante somiglianze l’uno nell’altra? Perché Maul e Devon sono in qualche modo affini?” Witwer, invece, ha preferito non anticipare troppo: “Sì, ci sono molti possibili sviluppi per una storia del genere, ma aspetteremo e vedremo".

La visione di George Lucas

Nel corso dell’intervista è emerso anche il riferimento alle idee originarie di George Lucas, che in alcune versioni preliminari della trilogia sequel aveva immaginato Darth Maul come antagonista principale. Witwer ha commentato: “Ho avuto una quantità incredibile di fortuna nel partecipare a Star Wars, quindi mi sento sempre un po’ avido quando dico ‘mi sarebbe piaciuto fare questo, voglio fare quello’.”

L’attore ha poi aggiunto: “Voglio sempre sapere che tipo di idee e storie George Lucas ha immaginato. Quando si tratta della sua esplorazione della sceneggiatura originale di Star Wars, quanti draft c’erano? E quanto erano diversi tra loro? Ma se si guardano quei draft, molti dei semi di ciò che vediamo oggi provengono proprio da quelle versioni".