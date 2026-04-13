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Star Wars, Sam Witwer e Gideon Adlon raccontano i retroscena della serie Maul: Shadow Lord

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

A raccontare i retroscena del progetto sono Witwer, voce storica del Sith, e Adlon, nuova entrata nel franchise, che interpreta la giovane Jedi Devon Izara. "Mi hanno invitato a dare il mio contributo per mantenere il personaggio coerente e autentico... È stato davvero divertente tornare a discutere di questo personaggio, e ora abbiamo conversazioni infinite", ha spiegato Witwer

 

L’universo di Star Wars si arricchisce di un nuovo tassello con Maul – Shadow Lord, la serie animata prodotta da Lucasfilm che esplora uno dei personaggi più oscuri e affascinanti della saga. Ambientata tra The Clone Wars e Rebels, e sviluppata parallelamente a The Bad Batch, la produzione segue il percorso di Darth Maul mentre tenta di ritagliarsi uno spazio nel sottobosco criminale galattico, all’ombra dell’Impero.

 

A raccontare i retroscena del progetto sono Sam Witwer, voce storica del Sith, e Gideon Adlon, nuova entrata nel franchise, che interpreta la giovane Jedi Devon Izara.

Il coinvolgimento creativo di Sam Witwer

Veterano assoluto dell’universo Star Wars, Sam Witwer ha contribuito a plasmare nel tempo diversi personaggi iconici, ma il suo legame con Darth Maul resta centrale. In merito al suo apporto creativo nella serie, l’attore ha spiegato: “Un po’, sì. Mi hanno invitato a dare il mio contributo per mantenere il personaggio coerente e autentico... È stato davvero divertente tornare a discutere di questo personaggio, e ora abbiamo conversazioni infinite". 

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Una squadra esperta alla guida del progetto

Il progetto è coordinato dallo sceneggiatore Matt Michnovetz, mentre Dave Filoni supervisiona l’intero universo narrativo.

 

Fondamentale anche il contributo del regista Brad Rau, lodato da Witwer: “È lui a guidare il team di sceneggiatori. È anche l’architetto del percorso su cui corre questa montagna russa, realizzando la visione di Dave per quanto riguarda la struttura della serie... Brad Rau è anche un collaboratore molto stretto. Voglio dire, è lui il regista”.

A completare il team c’è la produttrice Athena Portillo, figura di riferimento nell’animazione legata a Star Wars.

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Devon Izara, una Jedi diversa dalle altre

Tra le novità della serie spicca Devon Izara, padawan dal carattere impulsivo e curioso, interpretata da Gideon Adlon.

 

L’attrice ha descritto le peculiarità del lavoro di doppiaggio: “Penso che la cosa bella del doppiaggio sia che è dinamico quanto recitare davanti alla telecamera... È quasi più complicato perché non si vedono i nostri volti, ma possiamo muoverci. Credo che il movimento che riusciamo a trasmettere con il corpo aiuti molto il modo in cui riusciamo a interpretare con la voce”.

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Un Darth Maul più diretto e complesso

Uno degli elementi più sorprendenti della serie riguarda la caratterizzazione di Maul, descritto come più diretto rispetto al suo ex maestro. Witwer ha osservato: “Maul è stato sicuramente addestrato da Palpatine, quindi condivide molte caratteristiche con lui. Ma sì, assolutamente. È interessante notare che è molto più onesto del suo maestro... In questa serie deve rendersi moralmente distinto da Sheev Palpatine”.

 

Questa scelta comporta conseguenze precise sul piano etico: “Quella decisione comporta una responsabilità, e la responsabilità è portarla avanti, avere dei limiti che lui non oltrepasserà, mentre Palpatine lo farebbe”. Secondo l’attore, Maul diventa una sorta di “anti-Sidious”, pur restando, agli occhi di Obi-Wan, profondamente simile al suo rivale.

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Il legame tra Maul e Devon

La relazione tra Maul e la giovane Jedi rappresenta uno dei fulcri narrativi della serie. Il Sith tenta infatti di manipolare Devon, sfruttando i suoi conflitti interiori. Questo rapporto trova un riflesso anche fuori dallo schermo, come racconta Adlon: “È diventato assolutamente il mio mentore.”

 

L’attrice ha inoltre sottolineato un aspetto inaspettato del personaggio: “Trovo che anche come Gideon... conoscendo Maul attraverso la nostra serie, personalmente lo trovo stranamente onesto.” Una percezione che contribuisce a rendere il rapporto tra i due ancora più ambiguo.

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Percorsi destinati a evolversi

Gli archi narrativi dei protagonisti sono pensati per svilupparsi nel tempo. Adlon ha espresso curiosità verso il legame tra i due personaggi: “Perché vedono così tante somiglianze l’uno nell’altra? Perché Maul e Devon sono in qualche modo affini?” Witwer, invece, ha preferito non anticipare troppo: “Sì, ci sono molti possibili sviluppi per una storia del genere, ma aspetteremo e vedremo".

La visione di George Lucas

Nel corso dell’intervista è emerso anche il riferimento alle idee originarie di George Lucas, che in alcune versioni preliminari della trilogia sequel aveva immaginato Darth Maul come antagonista principale. Witwer ha commentato: “Ho avuto una quantità incredibile di fortuna nel partecipare a Star Wars, quindi mi sento sempre un po’ avido quando dico ‘mi sarebbe piaciuto fare questo, voglio fare quello’.”

 

L’attore ha poi aggiunto: “Voglio sempre sapere che tipo di idee e storie George Lucas ha immaginato. Quando si tratta della sua esplorazione della sceneggiatura originale di Star Wars, quanti draft c’erano? E quanto erano diversi tra loro? Ma se si guardano quei draft, molti dei semi di ciò che vediamo oggi provengono proprio da quelle versioni".

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Un capitolo chiave nella parabola di Maul

Pur essendo noto l’inizio e la fine della storia di Darth Maul, Maul – Shadow Lord si concentra su una fase intermedia cruciale del suo percorso. Witwer ha ribadito il proprio interesse verso eventuali ulteriori idee di George Lucas: “Qualsiasi intuizione, qualsiasi idea che George abbia su questo personaggio, io sarei tutto orecchie.”

 

La serie ha debuttato il 6 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con un doppio episodio iniziale, mentre i successivi vengono distribuiti settimanalmente. Una seconda stagione è già in lavorazione, confermando l’importanza crescente di questo progetto nell’universo narrativo di Star Wars.

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