Star Wars: Young Jedi Adventures, il trailer della terza stagione

La terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures arriverà l’8 dicembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), con tutti e sette gli episodi disponibili dal day one. Il trailer svela nuove missioni ambientate nell’Alta Repubblica, l’arrivo di Rek Minuu e dei nuovi droidi Beepers, Dozer e Gigi, insieme al ritorno di Yoda e dei giovani Jedi Kai, Lys e Nubs. Diffusa anche la key art ufficial

a galassia torna a chiamare i più piccoli (e non solo). L’8 dicembre debutta su Disney+ la terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, la serie animata targata Lucasfilm ambientata nell’era dell’Alta Repubblica e pensata per introdurre i giovani spettatori alle vie della Forza. Tutti e sette gli episodi saranno disponibili dal day one, accompagnati dal trailer ufficiale e dalla nuova key art diffusi oggi.

Nuove avventure nell’Alta Repubblica

Il nuovo capitolo ritrova i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs, impegnati a perfezionare il loro addestramento sotto la guida del Maestro Yoda. Tra esplorazioni, missioni di soccorso e lezioni di saggezza, la stagione li metterà di fronte a sfide inedite, come l’arrivo di Rek Minuu, uno scaltro riparadroidi dall’ingegno imprevedibile.

Accanto a lui farà il suo debutto anche Dotti, proprietaria di un negozio locale e autentica esperta nella manutenzione dei droidi, destinata a diventare una preziosa alleata del gruppo. Il trailer rivela inoltre un trio di nuovi comprimari meccanici – Beepers, Dozer e Gigi – pronti ad ampliare la squadra e a regalare nuovi momenti comedic.

Il cast vocale della versione originale

Nel cast della versione originale tornano Ja’Siah Young (Kai Brightstar), Juliet Donenfeld (Lys Solay), Dee Bradley Baker (Nubs), Emma Berman (Nash Durango), Trey Murphy (Cyrus Vuundir/Taborr), Gunnar Sizemore (Wes Vinik) e Piotr Michael nel ruolo del Maestro Yoda.

La stagione introduce Mason Wertheimer e April Winchell, che prestano la voce rispettivamente a Rek Minuu e Dotti, mentre Jamaal Avery Jr – voce di Kai nella prima stagione – interpreta qui la Padawan Kai.

Produzione e colonna sonora

La terza stagione è prodotta da Lucasfilm in collaborazione con Wild Canary per Disney+. James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes figurano come executive producer, con Michael Olson nel ruolo di showrunner ed executive producer. Elliot M. Bour è supervising director ed executive producer. Le musiche sono firmate da Matthew Margeson.

L’EP Disney Jr. Music: Star Wars Young Jedi Adventures – Season 3, contenente tre nuovi brani di Andy Bean, sarà disponibile in digitale dall’8 dicembre per Walt Disney Records.