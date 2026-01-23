Lucasfilm Animation rilancia uno dei villain più iconici dell’universo di Star Wars. È online il trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, nuova serie animata in arrivo su Disney+ dal 6 aprile. Ambientata dopo The Clone Wars, la storia segue Maul nella ricostruzione del suo impero criminale e nell’incontro con un giovane Padawan disilluso. Un racconto oscuro, politico e carico di vendetta che riporta al centro il lato più inquietante della galassia

Il lato oscuro torna a parlare

Il lato più oscuro della galassia è pronto a rialzare la voce. Lucasfilm Animation ha diffuso il trailer ufficiale di Star Wars: Maul – Shadow Lord, nuova serie animata che riporta al centro della scena uno dei personaggi più affascinanti e tormentati del mito creato da George Lucas.

La serie debutterà il 6 aprile su Disney+, con due episodi a settimana, mentre il gran finale arriverà il 4 maggio, in coincidenza con lo Star Wars Day, data simbolica per i fan della saga.

Dopo The Clone Wars, la vendetta

Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, Shadow Lord segue Maul nel momento in cui tenta di ricostruire il proprio sindacato criminale su un pianeta lontano dal controllo diretto dell’Impero. È una fase cruciale della sua parabola: Maul non è più soltanto un’arma del lato oscuro, ma una mente strategica che trama nell’ombra, guidata da un’ossessione che non conosce tregua.

Il trailer suggerisce una narrazione più cupa e politica, in cui la vendetta personale si intreccia con il controllo del potere e delle alleanze criminali. Un ritorno alle radici più adulte e inquietanti dell’universo di Star Wars.

Un apprendista, un riflesso spezzato

Al centro della nuova storia c’è anche l’incontro tra Maul e un giovane Padawan Jedi disilluso, figura chiave che potrebbe diventare il nuovo apprendista del Signore dell’Ombra. Il trailer gioca sull’ambiguità morale di questo rapporto: non una semplice contrapposizione tra bene e male, ma un dialogo tra due identità ferite, entrambe in cerca di un senso e di una direzione.

È qui che Shadow Lord promette di distinguersi: meno epica frontale, più introspezione e manipolazione, con Maul sempre più simile a un sovrano dell’ombra che governa attraverso il dubbio e la seduzione ideologica.

Le voci e il team creativo

Dietro la serie c’è la firma di Dave Filoni, affiancato allo sviluppo da Matt Michnovetz e con Brad Rau nel ruolo di supervising director. Un team che garantisce continuità stilistica e narrativa con le serie animate più amate del franchise.

Nella versione originale, Maul torna ad avere la voce di Sam Witwer, affiancato da Wagner Moura, candidato all’Oscar®, e Gideon Adlon, insieme a un cast vocale ricco di volti e timbri riconoscibili.

Un ritorno che promette ombra

Il trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord non punta sulla nostalgia facile, ma su un’espansione più matura del mito. Una serie che sembra voler esplorare il lato oscuro come spazio narrativo complesso, fatto di potere, perdita e desiderio di controllo.

Maul non chiede redenzione. Chiede ascolto. E questa volta, la galassia potrebbe non essere pronta a voltargli le spalle.