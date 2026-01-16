È online il nuovo trailer di La Sposa!, il film scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale. Un’interpretazione audace e iconoclasta del mito di Frankenstein, ambientata nella Chicago degli anni Trenta, tra amore fuorilegge, violenza e rivoluzione culturale. Nel cast anche Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz. Al cinema dal 5 marzo 2026

La Sposa!, il trailer: Maggie Gyllenhaal riscrive il mito

È disponibile il nuovo trailer di La Sposa!, attesissimo film scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, che torna dietro la macchina da presa dopo La figlia oscura con un progetto ancora più ambizioso, radicale e provocatorio. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane dal 5 marzo 2026.

Il trailer anticipa un’opera che rilegge uno dei miti fondativi dell’immaginario moderno – Frankenstein – trasformandolo in una storia d’amore sovversiva, violenta, politica. E profondamente contemporanea.

Chicago anni Trenta, amore e mostri

Al centro del racconto c’è un Frankenstein solitario interpretato da Christian Bale, che si muove in una Chicago anni Trenta cupa e febbrile. Disperato, si rivolge alla pionieristica scienziata Dr. Euphronious, interpretata da Annette Bening, per creare una compagna.

Da un corpo assassinato nasce La Sposa, incarnata da Jessie Buckley: una creatura che non è solo vita restituita, ma detonatore di caos, desiderio e ribellione. Da qui, come promette il trailer, tutto deraglia: omicidi, possessioni, rivolte culturali e due amanti fuorilegge lanciati in una corsa incontrollabile.

Un cast stellare e una squadra d’autore

Accanto a Buckley e Bale, La Sposa! vanta un cast di primo piano che include Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz.

Dietro le quinte, Maggie Gyllenhaal si affida a una squadra di artisti pluripremiati: la fotografia di Lawrence Sher, le musiche di Hildur Guðnadóttir, i costumi di Sandy Powell e il montaggio di Dylan Tichenor.

Un Frankenstein politico, femminile, incendiario

Dal trailer emerge chiaramente la direzione di Gyllenhaal: La Sposa! non è un semplice racconto gotico, ma una riflessione feroce sull’identità, sul controllo dei corpi, sul desiderio e sulla nascita di movimenti culturali radicali. Il mito di Frankenstein diventa qui un prisma attraverso cui osservare il potere, l’amore e la violenza come forze creative e distruttive.

Un film che promette di dividere, disturbare e lasciare il segno. E che, già dal trailer, sembra pronto a reclamare il suo posto tra le riletture più audaci del cinema contemporaneo.

La Sposa! arriverà al cinema in Italia dal 5 marzo 2026.