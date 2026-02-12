14/15 ©Webphoto

Arriviamo a Dawson’s Creek, il cui cast nelle ultime ore è sprofondato nel lutto alla notizia della morte del collega, il protagonista James Van Der Beek (spentosi l'11 febbraio 2026, a 48 anni). Nella serie anni Novanta, Dawson e Joey Potter sono incarnati da James Van Der Beek e Katie Holmes. Lui è logorroico e idealista, lei introversa e insicura. Il rapporto tra i due è segnato da anni di tira e molla e indecisioni. Mancano trasgressione e vitalità rispetto ad altri legami della serie. Infatti poi la storia d'amore più travolgente sarà quella tra Joey e Pacey.