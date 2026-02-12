Offerte Sky
Quel fascino perverso di osservare due persone distruggersi a vicenda sul piccolo schermo, convinte di vivere un amore passionale, si chiama “ship”. Lontano dal vero amore, lo ripercorriamo attraverso le coppie televisive che hanno trasformato il sentimento in sofferenza pura. Da Scrubs a Succession, fino al legame tra i personaggi del compianto James Van Der Beek (morto l'11 febbraio 2026) e Katie Holmes in Dawson’s Creek, ecco le peggiori coppie.

Di Camilla Sernagiotto

