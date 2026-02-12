San Valentino, regali last minute: 10 idee per lei e per lui. FOTO
Per chi è in cerca di un regalo dell'ultimo minuto da fare a San Valentino, senza puntare su grandi gesti ma su un pensiero scelto con cura, ecco diverse idee pensate per stili ed esigenze diverse, tutte dispobibili su Amazon
- Un’idea regalo per San Valentino che unisce romanticismo e design, ideale per creare un’atmosfera calda e accogliente in casa: l’insegna luminosa Legami “All you need is love”. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,31 euro.
- Un regalo per San Valentino semplice e sempre apprezzato: la confezione a forma di cuore con 13 specialità Ferrero Rocher al cioccolato al latte e nocciola. È disponibile su Amazon al prezzo di 11,99 euro.
- Un’alternativa ai classici fiori per San Valentino: il Bouquet di Tulipani della linea Botanicals di Lego da costruire e tenere nel tempo. Il set comprende 14 tulipani artificiali in cinque colori. È disponibile su Amazon al prezzo di 52,49 euro.
- Un’altra idea regalo per San Valentino tenera e quotidiana, perfetta per iniziare la giornata con una nota romantica: la tazza in gres Legami “Too Cute to Handle” con Teddy Bear. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,95 euro.
- Un’idea regalo per San Valentino pensata per chi ama prendersi cura di sé ogni giorno: il Set Coccole da Barba dedicato alla routine quotidiana. Include lo Shampoo Barba, il Balsamo Barba Idratante, e la Spazzola da Barba in legno Wengè. È disponibile su Amazon al prezzo di 74 euro.
- Un regalo per San Valentino pensato come oggetto decorativo: l’orsetto Kris di Swarovski con una rosa. È disponibile su Amazon al prezzo di 99,00 euro.
- Un regalo per San Valentino pensato per chi ama le fragranze eleganti e avvolgenti: il profumatore per ambienti Acqua dell’Elba porta in casa fresche note acquatiche ispirate al Mediterraneo. È disponibile su Amazon al prezzo di 74,80 euro.
- Per chi ama il gin, il No.3 London Dry Gin, distribuito in Italia dalla storica distilleria Pallini e con certificazione 100% biologico, racchiude due secoli di tradizione. Realizzato con ginepro italiano, arance spagnole e pompelmi, è un regalo ideale per gli intenditori. È disponibile su Amazon a 34,50 euro.
- Un’idea regalo per San Valentino che unisce tecnologia e uso quotidiano: Apple Watch SE di terza generazione con cassa da 40 mm in alluminio galassia e cinturino Sport coordinato. È disponibile su Amazon al prezzo di 229,00 euro.
- Un’idea regalo per San Valentino pensata per chi ama prendersi cura del proprio viso con prodotti dedicati alla routine quotidiana maschile: Il set Barberino’s cura del viso. È disponibile su Amazon al prezzo di 50,00 euro.