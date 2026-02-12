 Regali San Valentino last minute, 10 idee per lei e per lui. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Valentino, regali last minute: 10 idee per lei e per lui. FOTO

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

Per chi è in cerca di un regalo dell'ultimo minuto da fare a San Valentino, senza puntare su grandi gesti ma su un pensiero scelto con cura, ecco diverse idee pensate per stili ed esigenze diverse, tutte dispobibili su Amazon

Lifestyle: Ultime gallery

San Valentino, regali last minute: 10 idee per lei e per lui. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un regalo dell'ultimo minuto da fare a San Valentino, senza puntare su...

10 foto

Buongiorno e buon Giovedì Grasso, le frasi d'auguri da inviare

Lifestyle

L'ultimo giovedì prima della Quaresima quest'anno si celebra il 12 febbraio: si tratta del...

8 foto

San Valentino, quali fiori regalare per la festa degli innamorati

Lifestyle

I fiori restano uno dei regali più classici e apprezzati per San Valentino, con le rose al primo...

10 foto

Carnevale 2026, da Venezia a Sciacca: le sfilate più belle d'Italia

Lifestyle

La Serenissima quest'anno sceglie il tema Olimpiadi. Fano, nelle Marche, accoglie il tre volte...

10 foto

Le migliori città nel mondo per viaggi da soli nel 2026: classifica

Lifestyle

Secondo i "Travelers' Choice Awards" stilati dalla piattaforma di viaggi TripAdvisor, Dublino,...

11 foto

ALTRE NOTIZIE

Trump insiste con Netanyahu: "Avanti i negoziati con l'Iran". LIVE

live Mondo

Nel giorno del bilaterale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio...

Olimpiadi 2026, Italia a quota 4 ori, attesa per SuperG femminile LIVE

live Sport

Dream team Italia nello slittino a Milano Cortina: ieri sono piovuti ori sulla spedizione...

Aiuti Ucraina, ok Camera. Kiev: 2.600 edifici senza riscaldamento LIVE

live Mondo

Il presidente ucraino potrebbe annunciare un piano per elezioni presidenziali e referendum su un...