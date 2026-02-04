Relationship Goals, trama e cast della commedia romantica con Kelly Rowland in streamingCinema
Introduzione
Relationship Goals è una commedia romantica del 2026 targata Amazon MGG Studios, disponibile dal 4 febbraio in streaming su Prime Video e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Il film diretto da Linda Mendoza, ha per protagonisti Kelly Rowland e Clifford Smith Jr./Method Man, due ex fidanzati in lotta per la stessa posizione lavorativa, ancora con molte questioni personali da risolvere. Nel cast, anche Annie Gonzales e Robin Thede.
Quello che devi sapere
Relationship Goals, quando esce e dove vederlo
Relationship Goals è una rom-com presente dal 4 febbraio nel catalogo di Prime Video, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Il film, una visione perfetta per la stagione di San Valentino, è una novità in streaming del mese di febbraio (TUTTI I FILM).
Diretto da Linda Mendoza (già regista, tra gli altri, di alcuni episodi di Scrubs e Gilmore Girls), il film è scritto da Michael Elliot, Cory Tynan e Laura Lekkos. Il titolo del film viene dall'omonimo bestseller di Michael Todd, pastore della Transformation Church, e autore di “Relationship Goals: How To Win At Dating, Marriage and Sex”, che ha ispirato la trama del film.
La trama del film
Leah Caldwell (Kelly Rowland) e Jarrett Roy (Clifford Smith Jr./Method Man) sono stati insieme ai tempi del college ma la loro relazione è finita male, a causa del tradimento di lui.
Anni dopo i due, che lavorano in televisione, si ritrovano: entrambi ambiscono allo stesso incarico nel morning show più seguito d'America.
Leah, che ha la fama di non avere una buona predisposizione a lavorare in team, prova a vincere le sue resistenze e collabora con Jarrett per realizzare un servizio per l'emittente, importante per stabilire chi avrà il posto di lavoro.
Dal momento che è quasi San Valentino, Jarrett propone di intervistare il pastore Michael Todd, conosciuto negli States per il suo lavoro di predicatore e il suo interesse per le relazioni sentimentali e non solo.
Jarrett ammira molto Todd: il suo libro, “Relationship Goals”, gli ha cambiato la vita. Leah non crede alla trasformazione del suo ex, così decide a sua volta di leggere i libro per prepararsi all'intervista e lo fa leggere anche alle sue migliori amiche. Riusciranno i precetti del pastore a rimettere insieme i due ex? Chi dei due avrà il posto in tv?
Il cast della commedia romantica
I protagonisti di Relationship Goals sono due attori provenienti dal mondo della musica che da oltre venti anni sono attivi anche nel mondo della recitazione.
Kelly Rowland, ex Destiny's Child, è comparsa anche nei film Merry Liddle Christmas, Freddy vs. Jason e nella serie Empire. Clifford Smith Jr., rapper dei Wu-Tang Clan, ha recitato in Red Tails, Fa' la cosa sbagliata e in varie serie tv tra cui Oz.
Nel cast ci sono anche Annie Gonzales, Dennis Haysbert e Matt Walsh.
Michael Todd e la sua idea dell'amore
Relationship Goals è una rom-com dalla struttura tradizionale che ruota attorno all'idea di relazioni sentimentali e di rapporti tra persone spiegati da Michael Todd nel suo libro bestseller.
Todd, che nella pellicola interpreta se stesso e compare nel film insieme alla sua vera moglie, è protagonista di diverse scene, incluso un sermone, in cui parla delle relazioni d'amore come le racconta nella sua Trasformation Church. Le prediche virali del pastore hanno ispirato, dunque, questa commedia romantica, ma il film è pensato per arrivare a una platea ampia.
Relationship Goals è un film che parla d'amore e di relazioni tra uomini e donne. Gli autori sono partiti dalle idee di Todd per costruire una storia in cui l'amore è protagonista.
Lo spettatore è spinto a chiedersi per tutto il film se la trasformazione di Jarrett, un playboy incallito che ha tradito la protagonista da giovane, sia reale e se anche Leah, con l'aiuto dei precetti di Todd, sarà in grado di mettere l'amore al centro della sua vita, mettendo da parte l'ambizione e la carriera.
Non mancano le situazioni divertenti e romantiche, come è logico in un film di quest genere, in parte anticipate dal trailer ufficiale, disponibile in testa a questa scheda.