Relationship Goals è una rom-com dalla struttura tradizionale che ruota attorno all'idea di relazioni sentimentali e di rapporti tra persone spiegati da Michael Todd nel suo libro bestseller.

Todd, che nella pellicola interpreta se stesso e compare nel film insieme alla sua vera moglie, è protagonista di diverse scene, incluso un sermone, in cui parla delle relazioni d'amore come le racconta nella sua Trasformation Church. Le prediche virali del pastore hanno ispirato, dunque, questa commedia romantica, ma il film è pensato per arrivare a una platea ampia.

Relationship Goals è un film che parla d'amore e di relazioni tra uomini e donne. Gli autori sono partiti dalle idee di Todd per costruire una storia in cui l'amore è protagonista.

Lo spettatore è spinto a chiedersi per tutto il film se la trasformazione di Jarrett, un playboy incallito che ha tradito la protagonista da giovane, sia reale e se anche Leah, con l'aiuto dei precetti di Todd, sarà in grado di mettere l'amore al centro della sua vita, mettendo da parte l'ambizione e la carriera.

Non mancano le situazioni divertenti e romantiche, come è logico in un film di quest genere.