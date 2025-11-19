I Simpson, addio al personaggio di Alice Glick nella 37esima stagione

La notizia, riportata nelle scorse ore dai media statunitensi e ripresa dalle testate di tutto il mondo, ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, sollevando dubbi, curiosità e inevitabili discussioni, soprattutto tra gli spettatori che hanno seguito la serie fin dalla sua epoca iniziale.

I chiarimenti sulla “morte” di Marge

Anche le speculazioni nate attorno al finale della stagione 36 hanno contribuito a riaccendere l’attenzione sul tema. La puntata di maggio mostrava infatti una visione futura in cui Marge Simpson moriva.

L’ipotesi di un addio definitivo è stata subito disinnescata da Matt Selman, executive producer, che al magazine americano Variety ha ricordato la natura episodica di quelle proiezioni: “Ovviamente, poiché gli episodi futuri di I Simpson sono tutte fantasie speculative, sono diversi ogni volta. Marge probabilmente non sarà mai più morta. L’unico luogo in cui Marge è morta è in un episodio futuro andato in onda sei settimane fa”.

Selman ha inoltre ribadito un punto essenziale per comprendere la logica dello show: “La serie tv I Simpson non ha nemmeno un canone”.