I Simpson, addio al personaggio di Alice Glick nella 37esima stagione

I Simpson, lo storico personaggio di Alice Glick muore durante la 37esima stagioneSerie TV Frame da "I Simpson" (credits: YouTube e Fox)
Un altro capitolo imprevedibile si aggiunge alla lunga storia della leggendaria serie animata di Matt Groening, che nel suo episodio più recente ha deciso di congedare un personaggio presente nella serie fin dai primi anni Novanta. Si tratta della storica organista della chiesa di Springfield
Un altro capitolo imprevedibile si aggiunge alla lunga storia della leggendaria serie animata I Simpson, che nel suo episodio più recente ha deciso di congedare un personaggio presente nella serie fin dai primi anni Novanta. Si tratta di Alice Glick, la storica organista della chiesa di Springfield, braccio destro (e anche sinistro, dato che suonava con entrambi) del Reverendo Lovejoy.
La notizia, riportata nelle scorse ore dai media statunitensi e ripresa dalle testate di tutto il mondo, ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, sollevando dubbi, curiosità e inevitabili discussioni, soprattutto tra gli spettatori che hanno seguito la serie fin dalla sua epoca iniziale.
La scena in chiesa che cambia tutto
L’episodio Sashes to Sashes, trasmesso negli Stati Uniti il 16 novembre 2025, inaugura la propria narrazione in un’atmosfera apparentemente consueta.
Nella chiesa di Springfield, il Reverendo Lovejoy sta tenendo il sermone domenicale quando l’organista Alice Glick si accascia senza preavviso. Il brusco silenzio dell’assemblea si trasforma in un unico, involontario sussurro di terrore. L’immagine della donna riversa sulla tastiera dell’organo, priva di vita, chiude una scena costruita per sorprendere e al tempo stesso segnare lo spartiacque dell’episodio.
La puntata prosegue con un’assemblea scolastica. Il direttore Skinner si rivolge agli studenti, definendo l’incontro dedicato “a una signora morta che non avete mai conosciuto”. Nel suo breve discorso annuncia che Mrs. Glick ha lasciato tutto ciò che possedeva alla scuola, chiedendo che l’eredità venga destinata alla nascita di un nuovo programma musicale.
La conferma della produzione e il definitivo addio
A chiarire ogni possibile interpretazione interviene Tim Long, executive producer de I Simpson. Interpellato da TVLine, Long offre una spiegazione che conferma la scelta autoriale, aggiungendo una nota di ironia tipica del tono della serie. “In un certo senso, Alice l’organista vivrà per sempre, attraverso la splendida musica che ha creato. Ma in un altro senso, più importante, sì è morta come un chiodo”, dichiara.
L’addio a Mrs. Glick arriva nel pieno della stagione 37, un traguardo che sottolinea quanto radicato sia il personaggio nella storia dello show, essendo apparso per la prima volta già nella stagione 2.
Le origini del personaggio e la sua prima apparizione
La presenza di Alice Glick nel mondo di Springfield risale al 1991, nell’episodio Three Men and a Comic Book. In quella puntata Bart Simpson cercava di guadagnare il denaro necessario a comprare un fumetto svolgendo piccoli lavori per la donna.
Malgrado l’impegno, la ricompensa finale si rivelava minima: soltanto 50 centesimi dopo un’intera settimana. A darle voce nella sua presentazione fu Cloris Leachman, ruolo successivamente assunto da Tress MacNeille.
Una morte che non è nuova nella storia di Mrs. Glick
La scomparsa presentata nell'episodio intitolato Sashes to Sashes non rappresenta la prima volta in cui il personaggio viene dichiarato morto. La stagione 23, con l’episodio del 2011 Replaceable You, mostrava infatti Mrs. Glick morire a causa di una foca robotica, chiudendo l’episodio con una scena in cui la donna compariva mentre danzava in paradiso.
Nonostante lo show I Simpson abbia sempre giocato con un canone volutamente instabile, consentendo ai suoi protagonisti di restare sostanzialmente immutati attraverso decenni televisivi, alcune figure sono state comunque rimosse in modo permanente. Nel 2000, ad esempio, la serie mostrò la morte di Maude, moglie di Ned Flanders, mentre nel 1995 un episodio particolarmente toccante mise in scena la perdita del mentore di Lisa Simpson, Bleeding Gums Murphy, in italiano tradotto come Gengive Sanguinanti Murphy.
I chiarimenti sulla “morte” di Marge
Anche le speculazioni nate attorno al finale della stagione 36 hanno contribuito a riaccendere l’attenzione sul tema. La puntata di maggio mostrava infatti una visione futura in cui Marge Simpson moriva.
L’ipotesi di un addio definitivo è stata subito disinnescata da Matt Selman, executive producer, che al magazine americano Variety ha ricordato la natura episodica di quelle proiezioni: “Ovviamente, poiché gli episodi futuri di I Simpson sono tutte fantasie speculative, sono diversi ogni volta. Marge probabilmente non sarà mai più morta. L’unico luogo in cui Marge è morta è in un episodio futuro andato in onda sei settimane fa”.
Selman ha inoltre ribadito un punto essenziale per comprendere la logica dello show: “La serie tv I Simpson non ha nemmeno un canone”.
Una serie che continua a guardare avanti
La stagione 37, tornata sugli schermi lo scorso settembre, conferma la vitalità di I Simpson, che ha già ottenuto il rinnovo fino alla stagione 40.
Oltre alla continuità televisiva, prosegue anche l’espansione cinematografica, con un secondo lungometraggio dedicato ai personaggi della famiglia Simpson già pianificato e previsto per luglio 2027.
