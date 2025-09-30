I Simpson 2, annunciato il nuovo film in uscita al cinema

Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie torneranno sul grande schermo. L’account Instagram de I Simpson ha annunciato l’arrivo di un nuovo film a distanza di vent’anni dalla pellicola diretta da David Silverman. Pubblicato anche il primo poster ufficiale del lavoro.

Il profilo social della celebre serie animata creata da Matt Groening ha comunicato la produzione di una nuova pellicola pubblicandone un primo poster ufficiale. Il lavoro uscirà vent’anni dopo I Simpson - Il film, nominato nella categoria Miglior film d'animazione alla 64esima edizione dei Golden Globe e campione di incassi al botteghino internazionale con oltre 500.000.000 di dollari. Massimo riserbo sulla sinossi della pellicola e sul nome del regista.

Come riportato da Deadline, a giugno Matt Groening ha ritirato il premio Honorary Cristal Award al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy parlando del successo della longevità de I Simpson: “Non pensiamo al fatto di dover essere responsabili, ma la nostra motivazione principale è sorprendere noi stessi. Se sorprendiamo noi stessi, allora pensiamo di poter sorprendere il pubblico”.

Il fumettista e produttore ha aggiunto: “Col passare del tempo, siamo diventati noti per diversi tipi di battute. Abbiamo parodie del cinema e riferimenti a libri, programmi TV e aneddoti autobiografici personali. Il fulcro dello spettacolo è il contributo di tutti i soggetti coinvolti”. Nel febbraio del prossimo anno I Simpson raggiungeranno gli ottocento episodi tagliando un traguardo storico. Al momento la serie animata è stata rinnovata fino alla quarantesima stagione in onda sul piccolo schermo americano tra il 2028 e il 2029.