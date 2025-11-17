Stranger Things, attrice di Barb d'accordo con la fine del personaggio

Esercita continuamente un’eco tra i fan della serie televisiva dei fratelli Duffer il personaggio uscito di scena nelle fasi iniziali della storia, interpretato dall'attrice Shannon Purser. L'interprete rilegge quel momento con un atteggiamento privo di rimpianti, spiegando come sin dall’inizio, avesse compreso il ruolo fondamentale dell’uscita di scena del suo personaggio



Il ricordo di Barb continua a esercitare un’eco particolare tra i fan di Stranger Things, nonostante sia trascorso molto tempo dal suo addio. La sua uscita di scena, collocata nelle fasi iniziali della storia, resta uno dei momenti più riconoscibili della narrazione creata dai fratelli Duffer nel loro show di culto. Ora che Stranger Things 5 si prepara a raggiungere il pubblico, l’attenzione si concentra nuovamente sulle origini della serie tv, spingendo Shannon Purser (l’attrice che ha interpretato il sopracitato personaggio, ossia Barb) a riflettere ancora una volta sulla sorte del personaggio che l’ha resa nota, con un atteggiamento sorprendentemente pacato e limpido.

Una scelta narrativa che ha cambiato la serie La scomparsa di Barb non fu un semplice espediente drammatico, ma un vero gesto programmatico da parte della produzione Netflix. Con quella decisione, gli spettatori si ritrovarono davanti alla prima perdita di peso della saga e compresero che la storia sarebbe andata ben oltre la superficie nostalgica del debutto. La vicenda assunse fin da subito il valore di un passaggio obbligato, un segnale che Stranger Things non avrebbe esitato a mettere in gioco anche figure care al pubblico e che la narrazione avrebbe percorso strade sempre più oscure. Approfondimento Stranger Things, il cast racconta le emozioni dell'ultima stagione

Le parole di Shannon Purser Alla vigilia dell’ultimo capitolo dello show, Shannon Purser rilegge quel momento con un atteggiamento privo di rimpianti. L’attrice ha infatti spiegato come, sin dall’inizio, avesse compreso il ruolo fondamentale della morte di Barb nell’economia del racconto immaginato dai Duffer, convinta che senza un sacrificio così duro la serie avrebbe rischiato di perdere consistenza. È lei stessa a ribadire la convinzione che la guida da sempre: “Sono completamente d'accordo con i Duffer e con le motivazioni che hanno dato. C'era bisogno di alzare la posta, altrimenti non si sarebbe creata la paura. Era necessario stabilire che i personaggi potessero morire”. Approfondimento Stranger Things 5, il trailer della nuova stagione

Un ricordo accolto senza amarezza Pur accettando la natura tragica della fine di Barb, Shannon Purser conserva un legame affettuoso con quell’esperienza professionale, che considera tuttora significativa e positiva. Lo conferma con una nota di ironia, destinata a lasciare il segno tanto quanto il suo personaggio: “È stato davvero un onore essere la prima ad andarsene”. Un pensiero che mostra come quello specifico ruolo, pur breve, le sia rimasto addosso e abbia trovato spazio nella memoria degli spettatori. Approfondimento Stranger Things Day, primi 5 minuti della stagione finale in anteprima

Attese per Stranger Things 5 Resta aperta la questione su un possibile richiamo alla “povera e mai dimenticata Barb” nella stagione conclusiva di Stranger Things 5. Nel frattempo, mentre cresce la curiosità su ciò che i Duffer hanno in serbo per il gran finale, gli appassionati tornano a discutere dei momenti più duri e incisivi dell’intera serie, riportando alla mente proprio quella prima morte che contribuì a definire per sempre il tono dello show. Approfondimento Stranger Things 5, la presentazione dell'ultima stagione a Lucca