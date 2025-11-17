Stranger Things, attrice di Barb d'accordo con la fine del personaggio

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stranger Things, l'attrice di Barb è d'accordo con ciò che accade al suo personaggio

Serie TV
Camilla Sernagiotto

Camilla Sernagiotto

©Getty

Esercita continuamente un’eco tra i fan della serie televisiva dei fratelli Duffer il personaggio uscito di scena nelle fasi iniziali della storia, interpretato dall'attrice Shannon Purser. L'interprete rilegge quel momento con un atteggiamento privo di rimpianti, spiegando come sin dall’inizio, avesse compreso il ruolo fondamentale dell’uscita di scena del suo personaggio

Il ricordo di Barb continua a esercitare un’eco particolare tra i fan di Stranger Things, nonostante sia trascorso molto tempo dal suo addio. La sua uscita di scena, collocata nelle fasi iniziali della storia, resta uno dei momenti più riconoscibili della narrazione creata dai fratelli Duffer nel loro show di culto.

 

Ora che Stranger Things 5 si prepara a raggiungere il pubblico, l’attenzione si concentra nuovamente sulle origini della serie tv, spingendo Shannon Purser (l’attrice che ha interpretato il sopracitato personaggio, ossia Barb) a riflettere ancora una volta sulla sorte del personaggio che l’ha resa nota, con un atteggiamento sorprendentemente pacato e limpido.

Una scelta narrativa che ha cambiato la serie

La scomparsa di Barb non fu un semplice espediente drammatico, ma un vero gesto programmatico da parte della produzione Netflix. Con quella decisione, gli spettatori si ritrovarono davanti alla prima perdita di peso della saga e compresero che la storia sarebbe andata ben oltre la superficie nostalgica del debutto.

 

La vicenda assunse fin da subito il valore di un passaggio obbligato, un segnale che Stranger Things non avrebbe esitato a mettere in gioco anche figure care al pubblico e che la narrazione avrebbe percorso strade sempre più oscure.

Approfondimento

Stranger Things, il cast racconta le emozioni dell'ultima stagione

Le parole di Shannon Purser

Alla vigilia dell’ultimo capitolo dello show, Shannon Purser rilegge quel momento con un atteggiamento privo di rimpianti. L’attrice ha infatti spiegato come, sin dall’inizio, avesse compreso il ruolo fondamentale della morte di Barb nell’economia del racconto immaginato dai Duffer, convinta che senza un sacrificio così duro la serie avrebbe rischiato di perdere consistenza.

 

È lei stessa a ribadire la convinzione che la guida da sempre: “Sono completamente d'accordo con i Duffer e con le motivazioni che hanno dato. C'era bisogno di alzare la posta, altrimenti non si sarebbe creata la paura. Era necessario stabilire che i personaggi potessero morire”.

Approfondimento

Stranger Things 5, il trailer della nuova stagione

Un ricordo accolto senza amarezza

Pur accettando la natura tragica della fine di Barb, Shannon Purser conserva un legame affettuoso con quell’esperienza professionale, che considera tuttora significativa e positiva.

Lo conferma con una nota di ironia, destinata a lasciare il segno tanto quanto il suo personaggio: “È stato davvero un onore essere la prima ad andarsene”. Un pensiero che mostra come quello specifico ruolo, pur breve, le sia rimasto addosso e abbia trovato spazio nella memoria degli spettatori.

Approfondimento

Stranger Things Day, primi 5 minuti della stagione finale in anteprima

Attese per Stranger Things 5

Resta aperta la questione su un possibile richiamo alla “povera e mai dimenticata Barb” nella stagione conclusiva di Stranger Things 5. Nel frattempo, mentre cresce la curiosità su ciò che i Duffer hanno in serbo per il gran finale, gli appassionati tornano a discutere dei momenti più duri e incisivi dell’intera serie, riportando alla mente proprio quella prima morte che contribuì a definire per sempre il tono dello show.

Approfondimento

Stranger Things 5, la presentazione dell'ultima stagione a Lucca
Stranger Things
Stranger Things, l'attrice di Barb è d'accordo con la fine del personaggio (che è l'ultimo sulla destra in questa immagine tratta da "Stranger Things") - ©Webphoto
FOTOGALLERY

©Getty

1/20
Serie TV

Stranger Things, le foto della première della stagione finale

L'iconico TCL Chines Theatre, cornice delle anteprime delle produzioni più prestigiose cinematografiche e televisive, è stato allestito con le tonalità dark del Sottosopra ricreando per i fan e le star presenti le atmosfere misteriose e minacciose dello show Netflix che debutterà a fine mese in streaming coi primi nuovi episodi. Tra abbracci, risate e outfit a tema, la serata evento è stato un modo speciale per festeggiare lo Stranger Things Day A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Stranger Things, attrice di Barb d'accordo con la fine del personaggio

Serie TV

Esercita continuamente un’eco tra i fan della serie televisiva dei fratelli Duffer il personaggio...

Benjamin Mascolo ha condiviso le foto del matrimonio con Greta Cuoghi

Spettacolo

Due anni dopo un sì custodito con gelosa discrezione, la star italiana riapre una pagina di vita...

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Spettacolo

Al centro l'atteso verdetto del televoto tra Domenico, Giulia, Rasha, Flaminia e la coppia...

Michelle Yeoh riceverà l'Orso alla carriera alla Berlinale 2026

Cinema

La star asiatica, premiata con l'Oscar nel 2023, tornerà nella capitale tedesca oltre venticinque...

Addio alle gemelle Kessler, icone dello spettacolo: avevano 89 anni

Spettacolo

Alice ed Ellen Kessler, leggendarie figure dello spettacolo tedesco e celebri anche in Italia,...

Spettacolo: Per te