Dune: Prophecy 2 con Indira Varma, Tom Hollander e Ashley Walters

La serie tv prequel di fantascienza è ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa al potere di Paul Atreides e segue le sorelle Valya e Tula Harkonnen nella lotta contro le forze che minacciano il futuro dell'umanità e nella creazione del Bene Gesserit
Ci sono tre nuove aggiunte nel cast della seconda stagione della serie tv HBO Dune: Prophecy. L’attrice Indira Varma (Coldwater) e gli attori Ashely Walters (Adolescence) e Tom Hollander (The White Lotus) si sono uniti agli interpreti già apparsi nella prima stagione Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten e Tessa Bonham Jones.
LO SHOW PREQUEL SULLE SORELLE HARKONNEN
La seconda stagione in otto episodi della serie tv prequel di fantascienza HBO Dune: Prophecy, ispirata al romanzo Sorellanza di Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson e ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa al potere di Paul Atreides, segue le sorelle Valya e Tula Harkonnen (Emily Watson e Olivia Williams) “mentre combattono forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano il leggendario ordine che diventerà noto come Bene Gesserit”, la setta che alla fine dominerà i grandi imperi dell’universo di Dune. Le sorelle si scontrano con Desmond Hart (Travis Fimmel), e tale dinamica potrebbe essere oggetto di esplorazione proprio nella seconda stagione. La showrunner e produttrice esecutiva Alison Schapker ha scelto come location per le riprese l’Ungheria, la Giordania e la Spagna. Nella conferenza stampa virtuale del 2024 che aveva annunciato il rinnovo della serie tv per una seconda stagione, Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di HBO Max, aveva dichiarato: “Dune: Prophecy ha affascinato il pubblico di tutto il mondo grazie alla leadership visionaria della showrunner e produttrice esecutiva Alison Schapker, che continuerà a guidare questa grande storia di verità e potere”. Aveva poi aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con questo team per vedere cosa hanno in serbo”. Schapker aveva infine spiegato che “il modo in cui la Sorellanza sopravvive sarà una parte importante della seconda stagione”. In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, dalla trama ancora segreta e dalla data precisa ancora non nota, HBO Max ha condiviso su Instagram un video delle riprese con il cast. Parte del set, però, risulta offuscato, perché rivelerebbe troppi spoiler sulla prossima stagione. Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono gli altri produttori esecutivi insieme a Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert per la Frank Herbert Estate. Kevin J. Anderson è co-produttore.
Approfondimento
Dune: Prophecy rinnovata per una seconda stagione
L'UNIVERSO DI DUNE TRA LIBRI, CINEMA E TV
Dopo il fallimento del tentativo di adattare per il grande schermo nel 1984 il romanzo Dune di Frank Herbert del 1965, quasi 40 anni dopo, nel 2021, la casa di produzione Warner Bros. e Denis Villeneuve hanno creato il successo cinematografico Dune acclamato dalla critica con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård e Dave Bautista. Nel 2024 anche il sequel Dune – Parte due ha ottenuto un analogo successo, mentre l’ulteriore seguito Dune – Parte tre dovrebbe uscire nelle sale nel 2026. L’universo di Dune include anche la serie tv di fantascienza Dune: Prophecy, che ha concluso la prima stagione con l’arresto di Tula Harkonnen per mano Desmond Hart e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards.
Approfondimento
Dune: Prophecy, il cast della serie tv con Emily Watson e Travis Fimme
©IPA/Fotogramma
Dune: Prophecy, chi è Mark Strong che interpreta l'imperatore Javicco
Scopriamo tutto sull’attore britannico di origini italiane e austriache che recita sul set della serie ispirata all’universo di “Dune”, creato da Frank Herbert, che narra le origini della mitica setta delle Bene Gesserit. La serie è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e vede Strong nel ruolo di Javicco