Dune: Prophecy 2 con Indira Varma, Tom Hollander e Ashley Walters

LO SHOW PREQUEL SULLE SORELLE HARKONNEN

La seconda stagione in otto episodi della serie tv prequel di fantascienza HBO Dune: Prophecy, ispirata al romanzo Sorellanza di Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson e ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa al potere di Paul Atreides, segue le sorelle Valya e Tula Harkonnen (Emily Watson e Olivia Williams) “mentre combattono forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano il leggendario ordine che diventerà noto come Bene Gesserit”, la setta che alla fine dominerà i grandi imperi dell’universo di Dune. Le sorelle si scontrano con Desmond Hart (Travis Fimmel), e tale dinamica potrebbe essere oggetto di esplorazione proprio nella seconda stagione. La showrunner e produttrice esecutiva Alison Schapker ha scelto come location per le riprese l’Ungheria, la Giordania e la Spagna. Nella conferenza stampa virtuale del 2024 che aveva annunciato il rinnovo della serie tv per una seconda stagione, Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di HBO Max, aveva dichiarato: “Dune: Prophecy ha affascinato il pubblico di tutto il mondo grazie alla leadership visionaria della showrunner e produttrice esecutiva Alison Schapker, che continuerà a guidare questa grande storia di verità e potere”. Aveva poi aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con questo team per vedere cosa hanno in serbo”. Schapker aveva infine spiegato che “il modo in cui la Sorellanza sopravvive sarà una parte importante della seconda stagione”. In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, dalla trama ancora segreta e dalla data precisa ancora non nota, HBO Max ha condiviso su Instagram un video delle riprese con il cast. Parte del set, però, risulta offuscato, perché rivelerebbe troppi spoiler sulla prossima stagione. Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono gli altri produttori esecutivi insieme a Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert per la Frank Herbert Estate. Kevin J. Anderson è co-produttore.