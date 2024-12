Dune: Prophecy rinnovata per una seconda stagione

La serie HBO avrà un seguito. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa. Anche i nuovi episodi saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lunedì 23 dicembre l'ultima puntata della prima stagione

Dune: Prophecy è stata rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio è stato dato da HBO giovedì 19 dicembre, nel corso di una conferenza stampa. Anche il secondo ciclo di episodi, così come il primo che si chiederà lunedì 23 dicembre, arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili on demand su Sky e NOW.