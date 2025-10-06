Blanca, che fine ha fatto il cane Linneo scomparso nella stagione 3

Nel terzo capitolo dello show in onda su Rai1 dal 29 settembre 2025 c’è un commovente addio al protagonista a quattro zampe e l’arrivo di Cane 3. La serie con Maria Chiara Giannetta si rinnova profondamente, dato che la protagonista affronta una nuova fase della sua vita, segnata da un cambiamento tanto doloroso quanto necessario. Ecco le parole di Nicola Abbatangelo, nuovo regista della serie, che spiega perché non c’è più Linneo



Nella terza stagione della serie televisiva Blanca, in onda su Rai1 dal 29 settembre 2025, non c’è più una presenza a cui gli spettatori dello show si erano molto affezionati: il cane Linneo. La serie con Maria Chiara Giannetta si è rinnovata profondamente, dato che la protagonista affronta una nuova fase della sua vita, segnata da un cambiamento tanto doloroso quanto necessario.

Nella finzione televisiva, la perdita di Linneo è definitiva (mentre nella realtà Linneo, cane che si chiama Fiona, sta benissimo, come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi). Blanca, devastata dal dolore, si trova davanti un nuovo cane-guida inviato dall’associazione che l’ha sempre seguita. Ma lei rifiuta inizialmente di accettarlo: dice di non averne bisogno, di non voler ricominciare. Il primo episodio, intitolato Cane 3, ruota attorno a questo momento di frattura e di ricostruzione.

Il regista spiega le motivazioni del congedo di Linneo Dietro la decisione di congedare Linneo non c’è alcun dramma reale. L’animale, il cui vero nome è Fiona, è in ottime condizioni, ma come racconta Nicola Abbatangelo - il regista che ha preso in mani le redini della serie - era ormai avanti con l’età. “Ma era anziana. Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista”, ha spiegato Abbatangelo. “È un cane che vuole trovare il suo spazio nel cuore di Blanca e anche negli spettatori, è un’altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Quindi ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere”. Una scelta dunque dettata non solo da esigenze pratiche, ma anche dalla volontà di dare una nuova direzione al racconto. La scomparsa di Linneo diventa così un momento di transizione che rispecchia il percorso interiore di Blanca, costretta ancora una volta a misurarsi con il cambiamento. Approfondimento Blanca, il cast della terza stagione da stasera in tv

Parla l’addestratrice di animali della serie tv "Un cane a 9 anni non può fare sei mesi di lavoro, soprattutto un cane di quella mole”, ha spiegato ai microfoni del magazine MoviePlayer l’addestratrice di animali impegnata sul set della serie tv Carolina Basile, la quale ha ammesso di essersi trovata davanti alla difficoltà di scegliere il sostituto, perché il nuovo arrivato ha appunto l'arduo compito di prendere il posto di una figura molto amata dai fan dello show televisivo. "Fiona era più statica, più 'peluche', Cane 3 è invece più combinaguai e deve conquistare Maria Chiara”, spiega Basile parlando del nuovo personaggio canino, interpretato da un border collie di nome Ronda. Approfondimento Blanca 3, lo sceneggiatore conferma. I dettagli dei nuovi episodi

Una stagione di svolta La terza stagione di Blanca, in onda su Rai1 dal 29 settembre, rappresenta una ripartenza per la fiction e per la sua eroina. La serie con Maria Chiara Giannetta, che ha conquistato il pubblico con il racconto di una giovane consulente cieca capace di leggere il mondo con sensibilità e ironia, apre un nuovo capitolo. Dopo gli eventi drammatici che avevano chiuso la stagione precedente, Blanca dovrà affrontare una perdita che cambierà ancora una volta il suo modo di vivere e di percepire ciò che la circonda: l’assenza di Linneo, il suo inseparabile cane-guida. La notizia dell’addio a Linneo ha subito fatto il giro del web, suscitando curiosità e anche dispiacere tra gli spettatori. Per molti, quel cane era ormai parte integrante della storia e della stessa identità della protagonista. A spiegare le ragioni di questa scelta è dovuto intervenire dunque Nicola Abbatangelo, che ha raccolto il testimone della direzione proprio in questa stagione. Approfondimento Blanca 2, il cast della serie tv con Maria Chiara Giannetta. FOTO

L’arrivo di Cane 3 e il peso del passato Nella trama della serie, la scomparsa di Linneo è irreversibile. Colpita profondamente dal lutto, Blanca si vede recapitare dall’associazione che la assiste un nuovo cane-guida. Tuttavia, sopraffatta dal dolore, respinge l’idea di accoglierlo nella sua vita: sostiene di potercela fare da sola, incapace di affrontare l’idea di un nuovo inizio. L’episodio inaugurale, Cane 3, ruota interamente attorno a questa crisi personale, raccontando il difficile passaggio tra la perdita e la possibilità di rinascere. La protagonista non dà un nome al nuovo cane, come se battezzarlo significasse tradire il ricordo di Linneo. È un gesto simbolico, che rivela la difficoltà di aprirsi di nuovo all’affetto. Nicola Abbatangelo spiega così questa scelta: “In questo caso mi piace sempre pensare a una Blanca che ha lottato per tanto tempo per vedere il mondo e in questa stagione lotta per dare un nome alle cose che vede. E questo secondo me è importante, soprattutto in questo periodo storico”. Approfondimento Addio a Rex, morto ultimo cane discendente del 1° commissario della tv

Il regista della serie: “Imparare a vedere di nuovo” Il tema della visione – reale e interiore – torna al centro anche in questa nuova fase. Nel corso della prima puntata, Blanca pronuncia una frase che racchiude il senso più profondo della stagione: dice di sentirsi “come se fosse diventata cieca di nuovo”. Una dichiarazione che Abbatangelo interpreta così: “Secondo me il tema è proprio questo, imparare a vedere di nuovo, dove per nuovo non vuol dire per forza un ‘tornare indietro’, ma nuovo vuol dire anche capire meglio le cose, in un certo senso”. La cecità, in questo caso, diventa una metafora: non è solo la condizione fisica della protagonista, ma un modo per raccontare la necessità di riabituarsi alla vita dopo una perdita, di trovare nuovi punti di riferimento quando quelli di sempre vengono a mancare. Approfondimento Superman, eletto a New York con un contest il sosia di Krypto

Un passaggio simbolico di crescita L’introduzione di Cane 3 non è soltanto un cambiamento di scena, ma un segno di rinascita. Blanca 3 si configura come una stagione di transizione, in cui la protagonista affronta il dolore e impara a trasformarlo in forza. La serie – con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno – torna così a esplorare i temi che l’hanno resa un successo: il coraggio, la resilienza, la capacità di ricominciare anche quando tutto sembra perduto. Il nuovo regista Nicola Abbatangelo imprime alla storia un tono più intimo e riflessivo, accompagnando Blanca in un percorso di riscoperta. Sullo sfondo di Genova, la protagonista si prepara a voltare pagina, portando con sé l’eredità affettiva di Linneo e aprendosi, lentamente, alla presenza del nuovo compagno di viaggio.

Blanca è ora una donna cambiata: più fragile forse, ma anche più consapevole. Perché, come nella vita, anche nelle serie ogni addio è solo il preludio di un nuovo inizio. Approfondimento Da Deadpool & Wolverine a Twisters, i 4 zampe star del red carpet

Linneo, l’ex cane di Blanca, gode di ottima salute Tra le presenze più amate di Blanca 2, accanto a Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, spiccava Linneo, il cane-guida che ha accompagnato la protagonista in ogni momento della sua vita. Blanca, consulente della polizia cieca dall’età di dodici anni, trova in lui un sostegno costante e un legame profondo. Ma dietro l’adorabile Linneo si cela Fiona, una bulldog americana di sette anni dal muso espressivo e dall’indole calma, divenuta in poco tempo una vera celebrità televisiva. Fuori dal set, Fiona vive tranquilla insieme al suo padrone, Marco Straccia, osteopata romano che la accolse nella sua famiglia nel 2018, poco prima di andare a convivere con la sua compagna. Negli anni successivi la famiglia si è allargata con la nascita di due gemelline, e Fiona si è rivelata una presenza dolce e premurosa: nelle foto condivise online la si vede spesso distesa accanto alle bambine, quasi a vegliarle, con la pazienza e la tenerezza tipiche di chi è parte integrante della casa. Approfondimento Marley, il cane cieco della Protezione Civile ospite a Montecitorio