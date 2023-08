10/13 ©Webphoto

Cane di The Walking Dead - Il cucciolo viene trovato da Daryl nel bosco e diventa subito il suo compagno dopo la morte dell’amico Rick. Cane non ha un vero e proprio nome per volontà di Daryl, restio ai legami e fermamente convinto di non volersi affezionare troppo a lui. In realtà, l’uomo poi inizierà a nutrire, coccolare e anche a preoccuparsi per l’assenza prolungata di Cane a cui finirà per salvare la vita un paio di volte. A sua volta, l’animale si dimostrerà un aiuto concreto per il padrone