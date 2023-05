È morto il chihuahua di Paris Hilton. Lo annuncia lei su Instagram

Le parole di Paris Hilton, piene di tristezza per la perdita di una cara amica

“Oggi il mio cuore si spezza mentre dico addio alla mia preziosa chihuahua, Harajuku Bitch”, così esordisce la didascalia con cui Paris Hilton correda gli scatti che la ritraggono insieme alla sua cagnolina recentemente scomparsa. “Per ben 23 anni ha riempito la mia vita di così tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bellissima e iconica, circondata dall'amore fino al suo ultimo sonno tranquillo. Le parole non possono esprimere l'immenso dolore che sto provando in questo momento. Era più di un semplice animale domestico; era una famiglia per me, un'amica leale che era sempre al mio fianco in ogni svolta che la vita portava sulla mia strada. Dallo sfarzo e dal glamour ai momenti tranquilli dietro le quinte, lei era sempre lì, una piccola sfera d'amore, che illuminava anche i giorni più bui. Abbiamo condiviso così tanti ricordi, risate e lacrime. Riposa in pace, mio ​​dolce tesoro. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio angioletto, amato per sempre. Te ne sei andata fisicamente, ma le orme delle tue impronte sulla mia vita non svaniranno mai. Riposa dolcemente, dolce amica, sapendo che sarai amata e che mancherai sempre. Ti amo e mi manchi per sempre”, si legge nel lungo messaggio che Paris Hilton ha dedicato nelle scorse ore ad Harajuku Bitch.

Ecco di seguito il post di Paris Hilton.