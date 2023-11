Francesco Arlanch, sceneggiatore di Blanca, ha rivelato a Fanpage alcuni dettagli della terza stagione: “Vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione”

blanca 3, tutti i dettagli dei nuovi episodi

Maria Chiara Giannetta (FOTO) ha interpretato Blanca Ferrando nella serie tv ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Le prime due stagioni, entrambe formate da sei episodi, hanno mescolato crime, dramma e risate. Fanpage ha intervistato Francesco Arlanch, sceneggiatore della serie tv, che ha condiviso alcuni dettagli della terza stagione: “Cominciando le riprese a fine 2024, la terza stagione di Blanca dovrebbe essere pronta per andare in onda nell'autunno del 2025. Questo è il tempo fisiologico che intercorre tra scrittura, riprese e messa in onda. Anche la terza stagione sarà composta da sei puntate, il format è quello”.

Lo sceneggiatore ha poi parlato dello sviluppo dei nuovi episodi: “Ci sono alcune ipotesi ma non posso sbilanciarmi troppo. Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione. È un lavoro a strati, sono tanti ingredienti insieme e va trovato l'ordine giusto. Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C'è ancora molto da fare”.