Addio a Rex, morto ultimo cane discendente del 1° commissario della tv

Dopo il grande successo della versione austriaca e del successivo adattamento italiano, la saga è stata rilanciata in Canada con Hudson & Rex, una serie che ripropone il leggendario binomio tra un detective e il suo fedele compagno a quattro zampe. Nel remake canadese, il ruolo di Rex è stato affidato a Diesel vom Burgimwald, un pastore tedesco scelto per le sue straordinarie capacità attoriali e il suo aspetto regale, che ricordava da vicino il primo storico interprete del commissario. L’addestratrice Sherri Davis, che lo ha cresciuto fin da cucciolo, ha raccontato quanto il cane fosse talentuoso e determinato nell’imparare i trucchi del mestiere.

Grazie alla sua intelligenza e sensibilità, Diesel è riuscito a dare vita a un Rex credibile e carismatico, riportando in auge il fascino del personaggio per una nuova generazione di spettatori.

"Quando è arrivato sul set di Hudson & Rex non sapeva nulla, non aveva mai visto una telecamera o una luce, ma ha imparato tutto in modo sorprendentemente rapido", ha ricordato l’addestratrice Sherri Davis con affetto.

Una perdita improvvisa: l’addio a Diesel vom Burgimwald

Purtroppo, il destino ha interrotto troppo presto la brillante carriera di Diesel. Durante le riprese della settima stagione, il pastore tedesco si è ammalato gravemente a causa di un tumore in fase avanzata. Nonostante le cure e le attenzioni ricevute, il cane si è spento lasciando un grande vuoto nella produzione della serie.

La notizia è stata ufficializzata dalla sua addestratrice, la sopracitata Sherri Davis, la quale ha espresso il dolore per la perdita di un animale straordinario, non solo per le sue doti attoriali, ma anche per il suo carattere unico.

"La personalità di Diesel era una delle più dolci e gentili che abbia mai incontrato. Era incredibilmente in sintonia con le emozioni delle persone intorno a lui. Era magico," ha detto Davis.

Per lei e per tutta la troupe, Diesel non era solo un attore, ma un vero e proprio membro della famiglia. Il suo entusiasmo sul set, la sua capacità di interagire con il cast e la sua dolcezza resteranno nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui.

"Si pavoneggiava un po’ quando arrivava in studio, salutava tutti con entusiasmo, era parte della squadra a tutti gli effetti", ha aggiunto l’addestratrice.