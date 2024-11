10/12 ©Webphoto

L’UMORISMO DI REX - Il successo de Il Commissario Rex è legato anche a una buona dose di allegria che permea la serie, tipica degli sceneggiati per famiglie. Il pastore tedesco non è solo un cane poliziotto infallibile ma anche un gran giocherellone, amante dei panini al prosciutto - che ruba sempre al poliziotto Stockinger -, terrorizzato dal veterinario e dispettoso con il suo padrone. È anche un grande amante dei cavalli: in uno stesso episodio aggredisce un uomo che ne sta picchiando uno e poi corre in una stalla in fiamme per salvarne un altro