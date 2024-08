Fefé, il primo profumo per cani di Dolce e Gabbana

La fragranza alcol-free è certificata per essere usata dai cuccioli di casa. Disponibile al pubblico dal 1°agosto, è una coccola lussuosa racchiusa in una bottiglia di vetro con un dettaglio a forma di zampa placcato in oro 24 carati



I proprietari di cani, si sa, vorrebbero condividere qualsiasi esperienza con i propri amati animali domestici ed è proprio l'amore per i quattrozampe ad aver ispirato Dolce & Gabbana nell'ideazione di una fragranza per cani, la prima dell'iconica casa di moda italiana, un prodotto che, appunto, rappresenta un'esperienza olfattiva per l'animale e il suo padrone.

Fefé, il nuovo profumo per cani di Dolce & Gabbana ha appena fatto il suo debutto ed è già un irrinunciabile must, complice una campagna pubblicitaria con irresistibili protagonisti pelosi.



Fefé, una fragranza fresca e sicura Il nuovissimo profumo per cani di Dolce & Gabbana si chiama Fefé, in omaggio al cagnolino di Domenico Dolce e Guilherme Siqueira a cui lo stilista è, come è logico, affezionatissimo.

Il piccolo Fefé non è “solo un cane”, come recita lo spot pubblicitario che accompagna il lancio del prodotto, disponibile all'acquisto da giovedì 1°agosto, online e nelle boutique del marchio sparse nel mondo. Fefé, è un simbolo, un rappresentante di tutti gli adorabili cagnolini che riempiono la vita dei loro padroni con allegria e affetto, animali da compagnia che meritano tutto l'amore del mondo e, perché no, anche qualche coccola lussuosa.

Il profumo per cani di Dolce & Gabbana è una fragranza raffinata, fresca e sicura. Prima ancora di esplorare gli elementi che la compongono è infatti opportuno precisare che si tratta di un prodotto pensato per i cani e sicuro da indossare, approvato da veterinari, etologi e proprietari di cani.

Come si usa? Spruzzandolo sulle mani o sulla spazzola del cane, passandolo sul pelo, dalla testa alla coda, evitando il muso e il naso dell'animale. La fragranza non irrita gli occhi e lascerà una piacevole sensazione di fresco al cane al padrone. Un'esperienza olfattiva da condividere, appunto. leggi anche James Bond, arrivano i papillon esclusivi per cani e gatti

Una coccola lussuosa per cani e padroni Fefé è un profumo realizzato con la collaborazione di Emilie Coppermann, una professionista del settore, un Naso esperto, che lavora da anni per le case di moda e nel mondo della bellezza.

Il profumo è, ovviamente, alcol-free, e include sentori di muschio, sandalo, ylang ylang.

Il flacone in vetro, dal design essenziale e colorato, è decorato con un dettaglio a forma di zampa placcato in oro 24 carati. Con l'acquisto, c'è anche un collare rosso con una medaglietta dorata a forma di zampa da personalizzare, eventualmente con un'incisione.

Il pregiato accessorio è in bella mostra al collo degli esemplari scelti per la tenera e divertente campagna pubblicitaria che già spopola in rete. Lusso e dolcezza ma in pieno stile D&G.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana Beauty (@dolcegabbana_beauty) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana Beauty (@dolcegabbana_beauty) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie