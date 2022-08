Giornata del cane, 5 canzoni dedicate al miglior amico dell'uomo

Da "Martha My Dear" dei The Beatles a "Old King" di Neil Young: ecco le tracce più belle con protagonisti gli amici quattro zampe

I Love My Dog di Cat Stevens (1966)

approfondimento

Nonostante come nome d’arte abbia scelto Cat Stevens, “gatto” in inglese, il primo singolo del cantautore britannico è per un cane, il suo cane. Pubblicato nel 1966, I Love My Dog è un inno al proprio bassotto, trovato per strada molti anni prima. Quasi una dichiarazione d’amore, per la verità, in cui l’artista afferma che serberà per sempre il ricordo dell’animale.

Martha My Dear dei The Beatles (1968)

Scritto da Paul McCartney, ma attribuito come da consuetudine anche a John Lennon, il brano Martha My Dear fa parte dell’iconico White Album del gruppo inglese, uscito nel 1968. A differenza di ciò che si è inizialmente ipotizzato, il pezzo non è dedicato alla storica fidanzata del musicista, Jane Asher, ma al suo bobtail, chiamato appunto Martha.