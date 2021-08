9/11 ©Webphoto

LA CARICA DEI 101 - Cartone animato, prima, e un film poi, è tratto dal romanzo di Dodie Smith, The One Hundred and One Dalmatians del 1956. Racconta la storia di Penny e Pongo, due dalmata che mettono su famiglia. Quando Crudelia Demon, donna con la passione per i dalmata - o meglio, per la loro pelliccia - rapisce la cucciolata, mamma e papà dalmata si lanciano alla ricerca di Crudelia e dei cuccioli. Ad aiutarli, i loro padroni Rudy e Anita, che si sono conosciuti e innamorati proprio grazie ai due dalmata