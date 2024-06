Marley, il cane cieco della Protezione Civile ospite a Montecitorio

Il pastore tedesco sarà coi suoi padroni toscani, Carlotta Nelli e Marco Chimenti, per presentare “La vita a colori di un cane cieco” il libro pubblicato pochi mesi fa che lo ha reso noto in tutta Italia

Marely, il cane cieco della Protezione Civile è stato ospite a Montecitorio, a darne la notizia è Repubblica. Nella sala stampa della Camera dei Deputati, il pastore tedesco era coi suoi padroni toscani, Carlotta Nelli e Marco Chimenti, per presentare “La vita a colori di un cane cieco” il libro pubblicato pochi mesi fa che lo ha reso noto in tutta Italia. Marley è stato il primo cane a entrare a Montecitorio e a fare una conferenza stampa; in più si parla di un film che parla di lui, tratto dal libro che racconta la sua incredibile storia. Il libro inoltre è stato opzionato per diventare un film. Didi Leoni, giornalista e produttrice, vorrebbe con la sua casa di produzione, la Sarabi Productions, portare la storia su pellicola.



Una star dei social

Marley vive a Santa Maria a Monte ma è nato in Puglia e dovevano sopprimerlo perché nato cieco, ma si è salvato grazie a Carlotta Nelli e Marco Chimenti che hanno deciso di adottarlo. Adesso Marely è una star sui social con i suoi 160.000 “mi piace” su Facebook e 2 mila su TikTok, con video che hanno raggiunto l’ordine dei milioni per quanto riguarda le visualizzazioni, e quasi 100mila su Instagram. Nel 2023 è diventato il primo cane cieco d’Italia a entrare nella Protezione civile per la ricerca delle persone scomparse grazie al suo fiuto.