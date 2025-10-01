Hotel Costiera, location della serie dalla Costiera amalfitana a Roma

Hotel Costiera, le location della Costiera amalfitana dove è stata girata la serie tv
Lo show italo-statunitense disponibile in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è stato realizzato in location suggestive, combinando luoghi reali e ricostruzioni. Dalla Costiera Amalfitana a Roma, passando per Napoli, Sperlonga e l’Argentario, ogni ambientazione ha contribuito a creare l’atmosfera elegante e intrigante della trama, giocando un ruolo chiave nel trasmettere l’essenza profondamente italiana della storia
A cura di Camilla Sernagiotto