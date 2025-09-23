Hotel Costiera, arriva l'action drama con Jesse Williams: cosa sapere

Mercoledì 24 settembre arriva su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie tv Hotel Costiera. Sei episodi, girati in Italia con protagonista Jesse Williams (già noto per Grey’s Anatomy) e presentata nei giorni scorsi a Roma.

La trama

La regia è del premio Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, 30 Rock) e di Giacomo Martelli. Jesse Williams è Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo (l’Hotel Costiera) sulla costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario (interpretato da Tommaso Ragno), scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare le persone che l’hanno rapita si rivelerà la sfida più impegnativa. Nel corso degli episodi, inoltre, il protagonista si trova a dover indagare su altri casi.

Jesse Williams: “Il mio personaggio è un ex marine in crisi che torna alle sue origini”

"Mi ha colpito la sceneggiatura originale”, spiega Jesse Williams. L’idea di un uomo in crisi, un ex marine, Daniel, cresciuto in America ma nato a Napoli, che torna in un luogo che ha lasciato a dieci anni: è come avere una seconda possibilità nella vita. È uno che ha sempre risolto i problemi degli altri, ma non i propri. E questo mi ha colpito molto. Soprattutto in America negli anni ’80 e ’90 cresci con l’idea che essere un uomo vuol dire proteggere, esercitare la forza. Il mio personaggio cerca invece di essere qualcosa di diverso: questa mania della mascolinità é tossica”. La serie ha anche lati più leggeri: “Hotel Costiera è piena d’azione, ha elementi di commedia, ma anche molta umanità. È un racconto che mescola cultura, identità e quella malinconia tutta italiana per le cose perdute. E poi ha un cast italiano e internazionale".