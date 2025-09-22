Hotel Costiera, una clip della serie in streaming dal 24 settembre

Girata in Italia e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Con un cast internazionale guidato da Jesse Williams
Hotel Costiera, la nuova serie italiana in sei episodi di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), arriverà in streaming dal 24 settembre. E Prime Video ha pubblicato oggi una clip che potete vedere in fondo a questo articolo.
Il cast
Protagonista di Hotel Costiera (nonché produttore esecutivo) è Jesse Williams (Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway’s Take Me Out). Accanto a lui recitano Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.
Registi, sceneggiatori e produttori
Hotel Costiera è un action drama, dai toni ironici e leggeri. La serie è stata girata in inglese in Italia sotto la direzione del regista premio Emmy Adam Bernstein e di Giacomo Martelli. Nata da un’idea di Luca Bernabei, vede come sceneggiatori Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. La produzione è firmata da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.
La trama
La serie racconta la storia di Daniel De Luca, un ex marine americano di origini italiane che torna in Italia, la terra della sua infanzia, per lavorare come fixer in uno dei più lussuosi hotel del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato.
La serie Audible spin off
Dal prossimo 24 settembre, inoltre, sarà disponibile in esclusiva su Audible.it - società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - anche la nuova serie audio Audible Original in sei puntate Misteri in Costiera, scritta dal team di Lux Vide, società del gruppo Fremantle, Anna Bottino e Costanza Cerasi e a cura di Maria Francesca Gagliardi. Spin off di Hotel Costiera in cui Adriano Giannini, presterà la voce al protagonista Daniel De Luca, in una serie di nuove avventure che andranno ad estendere l'universo narrativo di Hotel Costiera. Accanto a lui nella serie audio, un voice cast di oltre 20 attori e doppiatori che comprende, tra gli altri, Tommaso Ragno e Antonio Gerardi – che daranno la voce ai personaggi che interpretano nella serie di Prime Video - con Alessandro Tiberi, Fabio Boccanera e Valentina Mari.