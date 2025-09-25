The Walking Dead: Dead City, Jimmi Simpson nel cast della serie tv

Nella terza stagione, l'attore interpreterà il ruolo di Dillard, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti. La produzione è in corso a Boston
L’attore Jimmi Simpson, candidato agli Emmy Awards per il ruolo di William nella serie tv Westworld – Dove tutto è concesso, interpreterà il ruolo di Dillard nella terza stagione dello show The Walking Dead: Dead City, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti. La produzione della nuova stagione è in corso a Boston e il veterano del franchise Seth Hoffman avrebbe assunto il ruolo di showrunner. Lui, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Scott Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Brian Bockrath e Colin Walsh sono i produttori esecutivi. Jimmi Simpson ha recitato sia in numerose serie tv come CSI – Scena del crimine, House of Cards – Gli intrighi del potere e Dr. House – Medical Division, sia in film come Zodiac di David Fincher e Notte folle a Manhattan di Shawn Levy. Attualmente è il protagonista della serie tv Dark Matter, che debutterà a breve con la seconda stagione su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e dove l’attore interpreta diverse versioni del brillante neuroscienziato Ryan Holder in diverse realtà. Nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Haunted Hotel, invece, Simpson dà voce ad Abaddon, un demone intrappolato nel corpo di un ragazzino. L’attore ha inoltre ricevuto una nomination ai BAFTA per il ruolo di William nella serie tv Black Mirror, che ha ripreso anche nell’episodio sequel, e ha condiviso un Independent Spirit Award per il Miglior cast corale al film Pachinko.
LA TRAMA E IL CAST
La serie tv The Walking Dead: Dead City segue Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una Manhattan post-apocalittica rimasta isolata dalla terraferma per molto tempo. Nella seconda stagione, durante la guerra per il controllo del luogo, i due protagonisti restano intrappolati su fronti opposti. Da una parte il gruppo New Babylon dà la caccia a Negan, mentre dall’altra Maggie, in crisi dopo il rapimento del figlio Hershel da parte del Croato, è spinta dalla disperazione a rintracciare proprio Negan, il suo nemico giurato che nella settima stagione di The Walking Dead aveva eliminato suo marito Glenn. Mentre i loro percorsi si intrecciano, entrambi scoprono che la via d’uscita per loro è più complicata e straziante di quanto immaginassero. Il cast include Logan Kim nel ruolo di Hershel, Željko Ivanek nel ruolo del Croato, Gaius Charles nel ruolo della guida di New Babylon, Mahina Napoleon, Dascha Polanco e Keir Gilchrist.
GLI SPIN-OFF A TEMA ZOMBIE
La serie tv The Walking Dead, tratta dai fumetti di Robert Kirkman e di Tony Moore, ha avuto inizio nel 2010 ed è proseguita per 11 stagioni, fino a sfociare in numerosi spin-off prequel e sequel. Si sono infatti susseguite le otto stagioni del prequel Fear the Walking Dead, le due stagioni del sequel The Walking Dead: World Beyond, la serie antologica Tales of the Walking Dead e ancora The Walking Dead: The Ones Who Live. Tra le ultime opere dedicate alle apocalissi zombie c’è anche la serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon, ambientata in Francia. Ora non resta che attendere la terza stagione di The Walking Dead: Dead City.
Arriva in Italia dal 14 luglio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, lo spin-off con le storie di Maggie e Negan, un nuovo capitolo dell'universo dello show di culto statunitense. Ogni lunedì andranno in onda due nuovi episodi. La seconda stagione, che ha debuttato negli Stati Uniti tra maggio e giugno, sarà trasmessa in Italia senza pause, subito dopo i sei episodi della stagione uno. Ecco le foto degli interpreti principali