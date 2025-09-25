The Walking Dead: Dead City, Jimmi Simpson nel cast della serie tv

L’attore Jimmi Simpson, candidato agli Emmy Awards per il ruolo di William nella serie tv Westworld – Dove tutto è concesso, interpreterà il ruolo di Dillard nella terza stagione dello show The Walking Dead: Dead City, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti. La produzione della nuova stagione è in corso a Boston e il veterano del franchise Seth Hoffman avrebbe assunto il ruolo di showrunner. Lui, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Scott Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Brian Bockrath e Colin Walsh sono i produttori esecutivi. Jimmi Simpson ha recitato sia in numerose serie tv come CSI – Scena del crimine, House of Cards – Gli intrighi del potere e Dr. House – Medical Division, sia in film come Zodiac di David Fincher e Notte folle a Manhattan di Shawn Levy. Attualmente è il protagonista della serie tv Dark Matter, che debutterà a breve con la seconda stagione su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e dove l’attore interpreta diverse versioni del brillante neuroscienziato Ryan Holder in diverse realtà. Nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Haunted Hotel, invece, Simpson dà voce ad Abaddon, un demone intrappolato nel corpo di un ragazzino. L’attore ha inoltre ricevuto una nomination ai BAFTA per il ruolo di William nella serie tv Black Mirror, che ha ripreso anche nell’episodio sequel, e ha condiviso un Independent Spirit Award per il Miglior cast corale al film Pachinko.