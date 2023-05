The Walking Dead: Dead City, il trailer ufficiale

Lo spin-off The Walking Dead: Dead City

Come dimostra alla perfezione il trailer rilasciato da AMC, The Walking Dead: Dead City segue Maggie e Negan mentre viaggiano attraverso una Manhattan post-apocalittica. E mentre la città si sgretola lentamente, comincia a riempirsi dei morti e degli abitanti che hanno fatto di New York il loro mondo. In questo scenario tanto drammatico, nonostante i due non abbiano un rapporto idilliaco, Maggie e Negan si ritrovano a collaborare per riuscire a salvare il figlio di lei, Hershel, rapito proprio agli inizi della storia e portato a New York. Una collaborazione alquanto inaspettata considerato il difficile passato tra i due. Ma i personaggi più amati della serie storica The Walking Dead si ritrovano nello spin-off per affrontare difficoltà di ogni genere, molte delle quali arrivano direttamente dal passato di Negan. Insomma, una storia che lascerà il pubblico con il fiato sospeso per ben sei episodi, come d’altronde siamo stati abituati dalla produzione di Scott M. Gimple, responsabile di quello che è noto come Walking Dead Universe.