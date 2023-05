The Walking Dead: Dead City, il teaser mostra lo scontro Maggie/Negan

È stato diffuso il nuovo teaser di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off della celebre serie televisiva The Walking Dead. Il teaser, il secondo diffuso da AMC dopo quello andato online nel novembre del 2022, si concentra su Maggie (Laurean Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), occupati in quella che sembra essere una missione di salvataggio che li condurrà alla ricerca di Hershel Jr. (interpretato da Logan Kim), figlio della stessa Maggie. Tra Maggie e Negan, continua a non scorrere buon sangue neanche nello spin-off sequel della serie TV sugli zombie ma i due ex nemici sembrano ora costretti a dover unire le forze e collaborare. Nel teaser, i due si trovano infatti a bordo di una barca al di sopra di acque infestate dai vaganti, in una missione che ha come obiettivo il salvataggio di Hershel dalla nuova misteriosa figura del Croato (uno dei saviors torturati da Negan) e il suo terribile gruppo di seguaci, che Maggie segue da Hilltop fino alla Manhattan post-apocalittica, ormai in rovina e in preda ai vaganti.

Lo spin-off: tutti i dettagli

The Walking Dead: Dead City è il quarto spin-off del fortunato franchise di zombie e primo sequel della serie TV. Le vicende dello spin-off, che si basano sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore, sono ambientate sempre in uno scenario post-apocalittico, precisamente due anni dopo la conclusione di The Walking Dead, in un mondo ancora ricco di anarchia, pericolo e terrore. In questa nuova serie TV, il figlio di Maggie e Glenn è stato rapito dal Croato, il nuovo personaggio interpretato da Željko Ivanek, noto al pubblico per i suoi ruoli in film come Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Madam Secretary. Sarà lui, infatti, ad interpretare il nuovo “cattivo” della serie, andando a costituire «l’aggiunta davvero eccitante dell’universo» di The Walking Dead, come lo ha definito lo showrunner Eli Jorne. Nell'aprile del 2022 Gaius Charles, noto invece per Grey’s Anatomy, è stato scelto per interpretare Perlie Armstrong, un personaggio tanto legato alla famiglia quanto allo stesso tempo spietato e assetato di giustizia. Si uniscono inoltre al cast dello spin-off anche Johnathan Higginbotham (Shining Vale, The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) nei panni di Ginny, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) in quelli di Jano, Michael Anthony (Dion, Saints & Sinners) nel ruolo di Luther e infine, come già accennato, Logan Kim (Ghostbusters: Legacy), che interpreterà il ruolo di Hershel Rhee.