The Walking Dead: Dead City, il teaser trailer dello spin-off

Un rapimento e una strana coppia: l’ultimo spin-off di The Walking Dead propone nuovi scenari inediti al pubblico Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Appena 15 secondi di una clip possono essere sufficienti a catapultare l’immaginazione in mondi lontani e straordinari? Stando alla risonanza mediatica ottenuta dal teaser di Dead City, spin-off di The Walking Dead, sì, è possibile. Le atmosfere sono quelle inquietanti e poco rassicuranti di The Walking Dead ma Dead City sembra aggiungere ulteriore suspense e dramma a una trama che già di suo appare tensiva. Il nuovo spin-off certifica il successo del franchise televisivo tra i più famosi di sempre, sicuramente il più lungo tra quelli dedicati agli zombi e al mondo extranormale. Non è la prima espansione di questo universo ma arriva dopo anni dall’ultima, il che accresce l’attenzione nei suoi confronti da parte degli appassionati.

Cosa emerge dal teaser di Dead City Bastano 15 secondi di teaser per capire la direzione che gli sceneggiatori hanno voluto imprimere alla trama di Dead City. Al centro della brevissima clip c’è Maggie, il personaggio interpretato da Lauren Cohan. A lei viene rapito un figlio e da qui si sviluppano alcune delle principali dinamiche di questo spin-off. Infatti, per riaverlo con sé e strapparlo ai rapitori, Maggie si rivolge a Negan, ossia l’antieroe della serie, che ha il volto di Jeffrey Dean Morgan. Insieme, saranno costretti a immergersi nel mondo dei morti viventi, città infestate dagli zombie che arrivano da ogni parte, anche dal cielo, per impedire loro di compiere la missione. La coppia formata da Maggie e Negan, agli occhi di chi conosce la saga appare alquanto improbabile: infatti, lui è l’autore del brutale omicidio del marito della donna ma a questo punto è anche l’unica ancora di salvezza per lei per tentare di recuperare suo figlio. La scena dell’omicidio è anche una delle più famose dell’intero progetto, perché è stata fedelmente ricreata a partire dal fumetto originario in tutta la sua brutale crudeltà. approfondimento The Walking Dead, via alle riprese dello spin-off su Rick e Michonne

La saga di The Walking Dead La strana coppia è l’ennesimo colpo di scena di una saga che sa sempre come rinnovarsi per non essere mai uguale a se stessa, pur restando fedele. Lauren Cohan, parlando della sua partecipazione, spiega che la vera sfida sarà veder collaborare “due persone che non sono ancora in buoni rapporti ma giocheranno su un terreno nuovo. Vedrete elementi del loro carattere che saranno inediti e inaspettati”. D’altronde, muovere il racconto sui diversi livelli degli spin-off offre numerose ramificazioni di narrazione: “La porta rimane aperta perché siamo tutti sulla stessa timeline, sono storie che esistono nello stesso momento”. Dead City non è che l’ultima prova di spin-off per The Walking Dead. Il suo esordio negli Stati Uniti è previsto per questo mese ma già a maggio debutterà l’ultima stagione di un altro spin-off, Fear the Walking Dead. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv