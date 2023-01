Fear The Walking Dead, la stagione 8 sarà l'ultima

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

AMC ha annunciato ufficialmente che Fear the Walking Dead terminerà con l’ottava stagione costituita da 12 episodi che saranno distribuiti in due parti da sei episodi. La prima parte di Fear the Walking Dead 8 sarà quindi disponibile verso maggio 2023 e la seconda parte a fine anno. L’universo di The Walking Dead, tuttavia, è in continuo fermento con le varie serie spin-off già realizzate o in lavorazione. Su Disney+ di recente è uscita Tales of The Walking Dead (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), per esempio, ed è in arrivo quella su Daryl Dixon e su Michonne e Rick, oltre a The Walking Dead: Dead City con Maggie e Negan protagonisti.