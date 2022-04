The Walking Dead, il discorso di Norman Reedus dopo l'ultimo ciak

Un’ultima, commovente, giornata sul set della serie tv che ha tenuto incollati i fan per ben 11 stagioni Condividi

Era il 1° novembre del 2010 quando, in Italia, venne trasmessa dalla Fox la prima puntata di The Walking Dead. Da quel momento sono passati circa 12 anni e le imprese del vice sceriffo Rick Grimes (stagione 1-9), e di tutti i personaggi avvicendatesi nel corso del tempo, hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Dopo 177 episodi, in cui abbiamo visto morire molti dei protagonisti a cui ci eravamo affezionati, il più “longevo”, Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus, fa calare il sipario in modo emozionante. L’attore, infatti, ha scelto di salutare tutto il cast con un lungo discorso, tra le lacrime e gli abbracci dei presenti. Il video del discorso di Norman Reedus è stato twittato da alcuni presenti ed è stato pubblicato su Youtube da TMZ.

L’ultimo ciak per The Walking Dead approfondimento The Walking Dead 11B, il trailer italiano La serie tv, incentrata su di un mondo post-apocalittico, in cui i pochi sopravvissuti della razza umana devono vedersela con gli zombie, chiude i battenti dopo 11 stagioni. L’ultima scena è stata girata in Georgia, a Senoia, nei Riverwood Studios, alla fine delle riprese l’attore, interprete di Daryl, ha recitato a gran voce il suo discorso. Dietro di lui, si vede l’attrice Melissa McBride, mentre, in lacrime, abbraccia il regista dell’ultima puntata, nonché produttore esecutivo della serie tv, Greg Nicotero. “Tutto ciò è surreale” - dice Reedus - “Da poco tempo, una persona mi ha insegnato un detto ‘Il succo vale la spremuta?’ Beh, la serie The Walking Dead, per quanto possa sembrare bizzarro e perverso, è valsa la spremuta.” Dopo tanti ringraziamenti e parole di affetto, l’attore ha concluso il suo discorso trattenendo le lacrime “L’onore è stato tanto. Grazie a tutti.”

Chi è Daryl Dixon in The Walking Dead approfondimento "The Walking Dead", arriva lo spin-off "Isle Of The Dead" Sangue, azione, suspence e sentimenti contrastanti l’hanno fatta da padrona in The Walking Dead. In 11 stagioni abbiamo visto molto dei protagonisti morire, spesso lasciandoci l’amaro in bocca. Norman Reedus e Melissa McBride, rispettivamente Daryl e Carol, sono gli unici due “sopravvissuti” a tutte le puntate. Daryl è un uomo di 40 anni circa, piuttosto burbero e scontroso, molto abile nella caccia. Insieme al fratello, Merle, si è unito a un gruppo di superstiti a seguito della diffusione di un virus, che ha trasformato le persone in zombie. Nonostante l’addio, Daryl e Carol dovrebbero tornare sul set di uno spin-off, la cui uscita è prevista nel 2023 su AMC.