The Walking Dead 11B, il trailer italiano

Uno scenario sconvolto mostra i protagonisti dello show impegnati nella battaglia per la sopravvivenza che precede il gran finale. Il nuovo blocco di puntate sarà trasmesso da febbraio

La pubblicazione del trailer in lingua italiana della seconda parte dell'undicesima stagione di “The Walking Dead” indica che manca davvero poco alla messa in onda dei nuovi e attesi episodi che racconteranno i momenti che precedono la fine di un'avventura iniziata sul piccolo schermo nel 2010. La clip diffusa, un minuto circa di immagini in anteprima, rivela che non mancheranno i colpi di scena: il finale dello show sarà certamente memorabile.



Stagione 11: il blocco di episodi centrale approfondimento The Walking Dead 11, il cast completo. FOTO Ancora poche settimane e milioni di fan in tutto il mondo potranno conoscere gli sviluppi di “The Walking Dead” che, come è ormai noto, quest'anno termina dopo undici stagioni sempre ai vertici del gradimento del pubblico. I nuovi episodi, in onda negli States su AMC e in Italia su Disney +, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, seguono l'ultimo andato in onda lo scorso ottobre, quando si è conclusa la messa in onda del primo blocco dell'undicesima stagione la cui lunghezza, superiore alle precedenti, ha reso necessaria la frammentazione in tre blocchi trasmessi a distanza di mesi l'uno dall'altro, stratagemma che accresce, naturalmente, l'attesa per l'epilogo della vicenda.