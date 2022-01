The Walking Dead 11B, trailer e poster dell'ultima stagione

Il trailer permette di conoscere in maniera più approfondita e dettagliata il Commonwealth , la nuova comunità con la quale sono entrati in contatto Eugene e il suo piccolo gruppo. Tra le battaglie e le scene d'azione contro gli zombie, si possono ritrovare alcune figure di spicco dell’organizzazione, soprattutto la governatrice Pamela Milton , a cui presterà il volto Laila Robins. La premiere della seconda parte della stagione arriverà negli Stati Uniti il prossimo 20 febbraio, mentre in Italia gli ultimi 8 episodi approderanno sul servizio streaming di Disney+ il giorno successivo e saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

The Walking Dead 11B, cosa sappiamo

approfondimento

The Walking Dead 11, il trailer della nuova stagione

Nell'ultima parte dell'11esima stagione ritroveremo i protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori. Altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira di Madre Natura. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità. Scritto da Erik Mountain e diretto da Sharat Raju, l’episodio finale della prima parte dell’undicesima stagione, intitolato Per il sangue vede i Mietitori difendere Meridian da un branco in arrivo. Pope sospetta che dietro l’attacco ci sia Maggie, mentre Daryl ha qualche dubbio. Nel frattempo, gli abitanti di Alexandria si ingegnano per proteggersi quando una violenta tempesta li lascia esposti agli Erranti. Dopo l'ultima stagione la saga tratta dal fumetto di Robert Kirkman proseguirà con altri progetti, come la serie antologica Tales of the Walking Dead.