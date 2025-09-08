The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 da oggi su Sky

La terza parte dello spin-off arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie principale, The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live sono disponibili on demand su Sky e NOW

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon fa il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 8 settembre. Prosegue, quindi, con due nuovi episodi a settimana, la storia del guerriero solitario più amato dell’apocalisse. Daryl, interpretato dal carismatico Norman Reedus, nei nuovi episodi continua il suo viaggio insieme a Carol (Melissa McBride) verso casa e verso le persone che amano. Ogni tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti.

Già annunciata la quarta stagione The Walking Dead: Daryl Dixon è prodotta dai produttori esecutivi Gimple, Zabel, Reedus, McBride, Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival e Steve Squillante. E come annunciato nei mesi scorsi, durante il San Diego Comic-Con, la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese sono in corso in Spagna.