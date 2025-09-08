The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 da oggi su Sky

La terza parte dello spin-off arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie principale, The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live sono disponibili on demand su Sky e NOW
La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon fa il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 8 settembre. Prosegue, quindi, con due nuovi episodi a settimana, la storia del guerriero solitario più amato dell’apocalisse. Daryl, interpretato dal carismatico Norman Reedus, nei nuovi episodi continua il suo viaggio insieme a Carol (Melissa McBride) verso casa e verso le persone che amano. Ogni tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti.
Già annunciata la quarta stagione
The Walking Dead: Daryl Dixon è prodotta dai produttori esecutivi Gimple, Zabel, Reedus, McBride, Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival e Steve Squillante. E come annunciato nei mesi scorsi, durante il San Diego Comic-Con, la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese sono in corso in Spagna.
Le altre serie della saga su Sky
Dopo una lunga estate all’insegna della sopravvivenza, tutte le stagioni di The Walking Dead, la saga televisiva post-apocalittica che ha ridefinito il genere, esplorando temi come la sopravvivenza, i legami umani e la resilienza in un mondo sconvolto da un’epidemia zombie, sono disponibile su Sky e NOW insieme alle prime due stagioni di The Walking Dead: Daryl Dixon e agli altri spin-off della serie, The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live.