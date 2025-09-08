Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 da oggi su Sky

Serie TV sky atlantic

La terza parte dello spin-off arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie principale, The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live sono disponibili on demand su Sky e NOW

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon fa il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 8 settembre. Prosegue, quindi, con due nuovi episodi a settimana, la storia del guerriero solitario più amato dell’apocalisse. Daryl, interpretato dal carismatico Norman Reedus, nei nuovi episodi continua il suo viaggio insieme a Carol (Melissa McBride) verso casa e verso le persone che amano. Ogni tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti.

Già annunciata la quarta stagione

The Walking Dead: Daryl Dixon è prodotta dai produttori esecutivi Gimple, Zabel, Reedus, McBride, Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival e Steve Squillante. E come annunciato nei mesi scorsi, durante il San Diego Comic-Con, la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese sono in corso in Spagna.

Le altre serie della saga su Sky

Dopo una lunga estate all’insegna della sopravvivenza, tutte le stagioni di The Walking Dead, la saga televisiva post-apocalittica che ha ridefinito il genere, esplorando temi come la sopravvivenza, i legami umani e la resilienza in un mondo sconvolto da un’epidemia zombie, sono disponibile su Sky e NOW insieme alle prime due stagioni di The Walking Dead: Daryl Dixon e agli altri spin-off della serie, The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live

Spettacolo: Ultime notizie

The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 da oggi su Sky

Serie TV sky atlantic

La terza parte dello spin-off arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie...

MTV VMAs 2025, tutti i vincitori: da Lady Gaga ad Ariana Grande. FOTO

Musica

Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS...

20 foto

Anna Foglietta su Gaza: "Militanti per salvare l'umanità"

Spettacolo

L'attrice è intervenuta in apertura del Marzamemi Cinefest, intervistata da Paola Saluzzi:...

Yfan Wu vince il 65° Concorso Pianistico Ferruccio Busoni

Musica

Il pianista cinese si aggiudica il primo premio davanti a Sandro Nebieridze, Christos Fountos,...

Venezia 82, da Ben Hania a Jarmusch: Gaza nei discorsi dei vincitori

Cinema

Nell'edizione più politica e attuale della rassegna, il dramma della Palestina è emerso più...

Spettacolo: Per te