Introduzione

The Walking Dead: The Ones Who Live è il sesto spin-off di The Walking Dead e si concentra sui personaggi di Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). La serie, che inizialmente doveva essere una trilogia di film, punta su trucchi prostetici e scene ad un alto tasso di azione e adrenalina. La narrazione si riallaccia a The Walking Dead dal momento in cui Rick viene portato via da Anne e dai militari della CRM nell’episodio Cosa c’è dopo (il quinto della nona stagione) e da quando Michonne lascia la compagnia per andare a cercare il marito nell’episodio Cosa siamo diventati (il tredicesimo della decima stagione). Un’occasione per i fan di affrontare nuove avventure e dare risposte a domande rimaneste finora irrisolte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie che sarà disponibile dal 30 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.