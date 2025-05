3/15 ©Webphoto

Tra i primi successi in TV c’è La strada segreta del 1998. L’anno dopo affianca Mauro Serio a Solletico, amato programma per ragazzi. Inizia poi a farsi notare come attrice in fiction per giovani, come Questa casa non è un albergo (di cui vediamo un frame nella foto), andata in onda su Rete 4 nel 2000



Fosca Innocenti, il cast della serie tv con Vanessa Incontrada e Irene Ferri