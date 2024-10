8/12 ©Webphoto

KODI SMIT-MCPHEE (NICHOLAS RAVENSCROFT) - I coniugi Ravenscroft hanno un figlio, Nicholas, un ventenne con problemi finanziari e di abuso di sostanze. Il ruolo è di Kodi Smit-McPhee, attore 28enne celebre per i film Meno male che c'è papà - My Father (2007), The Road (2009), Blood Story (2010), Alpha - Un'amicizia forte come la vita (2018) e per aver interpretato il mutante Nightcrawler nella saga degli X-Men. Nel 2021 ha vinto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista per il personaggio di Peter ne Il potere del Cane