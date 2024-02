One Day, personaggi e attori del cast di film e serie tv a confronto

12/12 ©Webphoto

Arrivata su Netflix l’8 febbraio, One Day è l’adattamento del celebre romanzo del 2009, già portato sul grande schermo nel 2011 con il film interpretato da Anne Hathaway e Jim Sturgess. Quattordici episodi con protagonisti Ambika Mod, già vista in This Is Going to Hurt, e Leo Woodall, interprete di The White Lotus