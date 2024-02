"One Day", arriva la serie tratta dal romanzo: trama e cast

L’8 febbraio sbarca su Netflix l’adattamento del celebre romanzo del 2009, già portato sul grande schermo nel 2011 con il film con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Quattordici episodi con protagonisti Ambika Mod, già vista in "This Is Going to Hurt", e Leo Woodall, interprete di "The White Lotus"

Nel 2009 fu il libro, nel 2011 il film con una giovane Anne Hathaway e Jim Sturgess. Ora la storia di Emma e Dexter raccontata in One Day, bestseller di David Nicholls, diventa una serie in 14 episodi che sbarca l’8 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A curare l'adattamento un team di sceneggiatori guidato dalla vincitrice dei BAFTA Nicole Taylor.

La trama Per chi non avesse letto il romanzo o visto il film, One Day è la storia di due ragazzi, Emma Morley e Dexter Mayhew, che il 15 luglio del 1988 si incontrano nel giorno della loro laurea. Emma è una giovane dal solidi princìpi che vuole migliorare il mondo, Dexter è destinato a una vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi. Poi ognuno prosegue per la sua strada costruendo passo dopo passo la propria vita, ma non riescono a dimenticarsi. Così il 15 luglio di ogni anno, per vent'anni, si incontrano per raccontarsi i rispettivi progressi, le gioie e le delusioni e infine separarsi di nuovo.

Il cast Nella serie i protagonisti hanno il volto di Ambika Mod (Emma Morley), già vista in This Is Going to Hurt, e Leo Woodall (Dexter Mayhew) interprete di The White Lotus. Ci sono poi Eleanor Tomlinson (Sylvie), Essie Davis (Alison Mayhew), Tim McInnerny (Stephen Mayhew), Jonny Weldon (Ian), Brendan Quinn (Callum), Billie Gadsdon (Jasmine), Toby Stephens (Lionel Cope) e Joely Richardson (Helen Cope).