BAFTA TV Awards, tutti i vincitori

1/16 ©IPA/Fotogramma

Kate Winslet è stata una delle star dei BAFTA TV Awards 2023, i premi televisivi britannici. L'attrice ha trionfato come Migliore attrice protagonista per I Am Ruth di Dominic Savage in cui ha recitato con sua figlia Mia Threapleton (in foto)

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv