The L Word: Generation Q cancellata (ma ci sarà un reboot)

Niente quarta stagione per The L Word: Generation Q, serie tv incentrata su temi LGBTQ. Showtime, infatti, ha annunciato che la terza è stata l'ultima e che non sono previsti nuovi capitoli del prodotto che, in pochi anni all'inizio del nuovo Millennio, ha saputo attirare l'interesse di tantissime persone, proprio per i temi affrontati. Ma se la sua chiusura per molti rappresenta una cattiva notizia, anche per l'apporto che ha apportato alla società nell'affrontare determinate tematiche in modo così aperto e leggero, è già stato annunciato che verrà prodotto un reboot della stessa serie. Ignoti i motivi che hanno portato ad annullare la serie principale, visto che comunque i risultati erano stati buoni, per lavorare su un reboot. Deadline ha riferito che Ilene Chaiken, che nei primi anni Duemila ha dato vita a The L Word: Generation Q, sta lavorando al nuovo prodotto.

Cos'è The L Word: Generation Q L'ultimo episodio della seria in Italia non è ancora stato trasmesso. O meglio, nel nostro Paese la terza stagione risulta essere ancora inedita mentre negli Stati Uniti è stata portata a termine lo scorso novembre. Le vicende dei personaggi si svolgono nell'East Side di Los Angeles ma, i più attenti e appassionati di serie tv americane sanno benissimo che, di suo, The L Word: Generation Q, per quanto fosse una serie inedita, era comunque basata su un prodotto già esistente. Infatti, per la sua realizzazione erano stati chiamati gli attori che già avevano lavorato alla serie The L Word, che può essere considerata di diritto la serie madre del filone. In The L Word: Generation Q, infatti, il pubblico ritrova Jennifer Beals, Katherine Moennig e Leisha Hailey. Loro sono, rispettivamente, Bette Porter, prima donna dichiaratamente lesbica candidata a sindaco della città; Shane McCutcheon, parrucchiera lesbica dai tratti marcatamente androgini, proprietaria di diversi saloni nel mondo; Alice Pieszecki, autrice e conduttrice di un talk show.

Cosa si sa del reboot Per il momento si sa molto poco del reboot di The L Word: Generation Q ma Deadline ha rivelato che il titolo, finora provvisorio, potrebbe essere The L Word: New York. Stando alle poche informazioni disponibili, pare che il reboot sia in realtà un sequel della serie originale che, come rivela il titolo, è ambientato nella Grande Mela e non più a Los Angeles come Generation Q. Una sorta di ritorno alle origini per recuperare completamente l'appeal del prodotto, che continuerà a far parte dei progetti di Showtime anche in vista della ristrutturazione.