Only Murders In The Building, le foto di Selena Gomez dal set

Sono in corso le riprese della terza stagione di Only Murders In The Building. L'account Instagram della serie TV ha condiviso due scatti di Selena Gomez in abito da sposa in compagnia di Steve Martin e Martin Short.

Matrimonio in arrivo? Selena Gomez è la protagonista delle due foto pubblicate dal profilo Instagram della serie acclamata da pubblico e critica. Il primo scatto vede l'attrice e modella indossare un abito da sposa al fianco di Steve Martin.

La seconda foto mostra ancora Selena Gomez, sempre in abito da sposa, ma questa volta in compagnia di Martin Short. Matrimonio in arrivo? Massimo riserbo sulla trama, nel frattempo gli scatti hanno ottenuto numerosi commenti e decine di migliaia di like.

La terza stagione di Only Murders In The Building potrà contare sull'arrivo nel cast di Jesse Williams, come mostrato nello scatto pubblicato a febbraio su Instagram.

Nel corso degli anni la serie ha conquistato ben sette candidature ai Golden Globe, cinque delle quali per le prove recitative dei tre protagonisti.