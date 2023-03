Only Murders in the Building 3, Meryl Streep protagonista del teaser

La piattaforma streaming di video on-demand statunitense Hulu ha diffuso le prime immagini ufficiali della nuova stagione della serie tv che avrà come new entry nel cast la celebre attrice

La nuova stagione di Only Murders in the Building sta per arrivare, portando con sé una grande novità, cioè l’ingresso della celebre attrice Meryl Streep , che promette di tenere incollati al piccolo schermo, come già ha fatto Paul Rudd nell’entusiasmante finale della seconda stagione.

Il primo teaser ufficiale è su YouTube ha già raggiunto quasi 100mila visualizzazioni. In circa 40 secondi di video non si riesce a comprende molto del contenuto della nuova stagione, ma si evince che la principale novità della nuova serie di puntate sarà, appunto, Meryl Streep e il personaggio che andrà a interpretare. Il teaser mostra, inoltre, il ritorno di Paul Rudd dopo la sua breve partecipazione al finale della seconda stagione. Da qualche indizio si può dedurre che i nuovi episodi si concentreranno sulla presunta morte del personaggio interpretato dall’attore, che sarà per i tre protagonisti un nuovo e misterioso caso di omicidio da risolvere.

La terza stagione di Only Murders in the Building

La terza stagione della serie Only Murders in the Building era stata annunciata ancor prima della conclusione della seconda. In quell’occasione la Hulu aveva anche rivelato l’ingresso nel cast di Meryl Streep, insieme a Paul Rudd e a un’altra new entry, l’attore Jesse Williams, il bel dottor Jackson Avery di Grey's Anatomy.

Trama di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è una serie statunitense creata nel 2021 da John Hoffman e Steve Martin. Nei primi dieci episodi della serie, trasmessi dalla piattaforma di video on-demand Hulu a partire dal 31 agosto 2021, si racconta della scoperta di una morte orribile avvenuta dentro un palazzo dell’Upper West Side. I tre inquilini, che non si conoscono tra loro, sospettano che si tratti di omicidio, così uniscono le forze e l’ingegno per scoprire cosa sia successo. Durante le ricerche, scoprono segreti del palazzo, accaduti in passato. La seconda stagione, anch’essa composta da dieci episodi, prosegue nel narrare le vicende dei tre personaggi, che durante le ricerche si ritrovano a dover affrontare diverse complicazioni. A questo punto, non resta che aspettare di scoprire cosa ci riserverà il terzo appuntamento con Only Murders in the Building.

Il cast di Only Murders in the Building 3

Oltre alle new entry Meryl Streep, Paul Rudd e Jesse Williams, nella terza stagione ritroviamo i tre protagonisti: Steve Martin (nel ruolo di Charles-Haden Savage), Martin Short (nei panni di Oliver Putnam) e Selena Gomez, che presta il suo volto a Mabel Mora. Quello di Only Murders in the Building è un successo di pubblico e di critica, sicuramente una storia avvincente, che gioca tra mistero, ironia e leggerezza.