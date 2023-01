11/12 ©IPA/Fotogramma

Nella sesta stagione non ci sarà Emily VanCamp, anima dello show fino alla stagione numero cinque, l'ultima in cui l'attrice ha fatto parte della serie. Come è noto agli spettatori, l'interprete che ha dato il volto all'infermiera Nicolette “Nic” Nevin fin dal 2018, anno di inizio di The Resident, ha abbandonato la produzione per ragioni personali legate alla volontà di passare più tempo in famiglia