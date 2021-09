The Resident, Emily VanCamp lascia la serie tv: ecco perché

Gli appassionati di “ The Resident ” dovranno mettersi il cuore in pace: l’attrice Emily VanCamp , dopo quattro stagioni, ha confermato di voler abbandonare la serie . L’interprete del personaggio di Nicolette “Nic” Nevin, sempre al fianco di Matt Czuchry, è considerata dai fan come la vera co-protagonista di The Resident e, proprio per questo, la sua assenza scatenerà non pochi malcontenti.

Alla fine della scorsa stagione Nicolette era stata pugnalata, facendo presagire il peggio ai fan di tutto il mondo. L’ufficialità del suo abbandono, riportato da Deadline, ha confermato quello che tutti temevano e la scelta sembrerebbe proprio essere arrivata dall’attrice . Emily VanCamp ha infatti chiesto ai produttori di non essere inserita nella prossima stagione, nonostante i tentativi di farle cambiare idea l’attrice sembra essere irremovibile. Il suo personaggio potrebbe riapparire come guest star, ma non è ancora nulla di ufficiale.

Emily VanCamp assente dal teaser della quinta stagione di The Resident

Così, Nic lascia ufficialmente il Chastain Park Memorial Hospital di The Resident. L’attrice Emily VanCamp ha abbandonato il medical drama e non sarà presente nella quinta stagione, ma i motivi restano ancora sconosciuti.

Non si sa, infatti, il motivo per cui la bella attrice abbia preso questa decisione, che potrebbe però essere collegata all’arrivo della sua prima figlia, Iris.

Il debutto di Emily VanCamp è avvenuto nel 2018 e il suo personaggio, Nic, ha iniziato una relazione con Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry. I due si sono poi sposati nella prima puntata della stagione numero 4 e hanno avuto un figlio nel finale della stessa stagione.

L’assenza della VanCamp è stata subito notata nel nuovo teaser trailer, in cui Conrad appare sempre solo, fino al momento in cui dei poliziotti bussano alla sua porta. Nic non è mai presente e questo dettaglio non fa ben sperare.

Le anticipazione di The Resident 5

In seguito al finale di stagione Peter Elkoff, co-showrunner della serie, ha dichiarato uno sviluppo sorprendente per il progetto in arrivo: “Quando il nostro fedelissimo pubblico vedrà il primo episodio e l’ultimo episodio di The Resident 5, sarà scioccato dai grandi cambiamenti avvenuti all’interno dell’ospedale.”

L’abbandono di Emily VanCamp non è stato commentato dalla Fox, ma una fonte ha rivelato che l’attrice potrebbe comunque essere presente nello show in qualche “forma”. Non è molto chiaro, dunque, se Nicolette morirà o meno, ma le anticipazioni non sembrano promettere nulla di buono.

Con l’addio sofferto di Nic, si è arrivati a quota 3 personaggi che hanno lasciato The Resident in pochi mesi. Dopo Shaunette Renée Wilson, il chirurgo Mina Okafor, anche Morris Chestnut, Barrett Cain nella serie, dovrebbe apparire sporadicamente nella quinta stagione. La scelta di quest’ultimo potrebbe essere legata al suo nuovo impegno in “Our Kind of People”, dramma familiare della Fox.