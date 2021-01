Una mamma per amica, chi è il padre del bambino di Rory? Logan lo sa

Il revival di “ Gilmore Girls ”, noto in Italia come “Una mamma per amica”, si è concluso con le ormai celebri tre parole dette da Rory a Lorelai: “Mamma, sono incinta” (quattro nella versione originale: “Mom, I am pregnant”). La storia circolare delle ragazze Gilmore porta Rory in una situazione vagamente simile a quella di sua madre.

Da una parte c’è Logan , ricco, intrigante e, sulla carta, perfetto. I due sembrano tornare sempre l’uno dall’altra, anche dopo il matrimonio di lui, voluto dalla sua famiglia. Qualcosa che richiama chiaramente la relazione tra Lorelai e Christopher . Dall’altra parte c’è però Jesse , ragazzo ribelle che non ha mai lasciato del tutto la mente di Rory. La loro storia appartiene al passato ma, a distanza di anni, il loro legame sembra ancora vivo. Nipote di Luke e, come lo zio, si è tramutato in un bravo ragazzo dopo una giovinezza tormentata. I due potrebbero tornare insieme dopo anni di distanza? Lorelai ha impiegato molti anni per convincersi e cedere senza remore all’amore dello zio del giovane scrittore. Rory potrebbe fare lo stesso.

Resta però il grande dubbio della gravidanza. Il bambino sarà di Logan? Se la circolarità dovesse avere un ruolo cruciale in un possibile futuro nuovo revival, potrebbe darsi di sì. Logan come Christopher e Jesse come Luke. Tutto quadrerebbe, anche se mancherebbe un certo elemento sorpresa.

Lo show non mostra altri personaggi, oltre Logan, impegnati in una relazione fisica con Rory. L’unica eccezione è rappresentata dal misterioso ragazzo vestito da Chewbacca. Una teoria smentita dal fatto che quell’episodio accade in primavera. Se fosse lui il padre, Rory avrebbe mostrato ampiamente i segni della sua gravidanza in autunno. Tutto lascia pensare al personaggio intrepretato da Matt Czuchry, che ha ricevuto la grande rivelazione direttamente da Amy Sherman-Palladino.

Chi è il padre? Parla Logan

Intervistato da “US Weekly”, Matt Czuchry, che ha interpretato Logan nella serie TV “Gilmore Girls”, ha parlato delle famose quattro parole pronunciate da Rory nel finale del revival dello show: “Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino mi hanno detto chi è il padre del bambino. Mi hanno anche dato il via libera per dirlo a chiunque volessi. Non l’ho mai fatto. Credo sia compito loro. È la loro serie, così come di Lauren Graham e Alexis Bledel. Non è la mia. Se poi tornassimo con un sequel, potrebbero anche cambiare idea”.

Un grande segreto da custodire, considerando quanto lo show sia amato. L’attore si è dunque ritrovato a fronteggiare molti amici curiosi, oltre ai fan: “Svariati miei amici sono appassionati della serie. Tra loro c’è la moglie di un mio caro amico. Mi chiedeva sempre chi fosse il padre quando uscivamo a bere. Così le dicevo: ‘Stai davvero facendo questo? Conoscono tuo marito da quando aveva 9 anni e provi a farmelo dire facendomi bere?’. Non ho mai detto a nessuno chi potrebbe essere”.

La maggior parte dei fan sul web spinge per una conclusione nella quale Rory finisca tra le braccia di Jesse. Detto questo, ritengono anche che il figlio sia di Logan. Una perfetta, o quasi, riproposizione della storia di Lorelai. È chiaro però come la Palladino abbia le idee chiare. Un possibile nuovo sequel partirebbe dunque da basi certe.

Zcuchry è stato “interrogato” anche su questo tema. Si è detto disponibile a tornare sul set, in caso di un nuovo revival: “Se fossi io a scrivere lo show, farei stare insieme Rory e Logan. Credo lui sia stato spinto in una certa direzione dalla propria famiglia. Fosse stato per lui, avrebbe seguito il cuore e dunque Rory. Quando era più giovane non ha però avuto la forza di farlo. Le ha però chiesto di sposarlo, sfidando i suoi genitori. Non era però il momento giusto. Farebbe però qualsiasi cosa per lei, anche rinunciare al suo mondo”.